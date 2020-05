Civilization VI : Epic Games Store vous offre gratuitement le jeu pendant une durée limitée

Crédit : Firaxis Games

Les surprises n’arrêtent pas de pleuvoir pour les joueurs PC, et plus particulièrement ceux qui utilisent la plateforme d’Epic Games. Il y a une semaine, le studio offrait Grand Theft Auto V. Les joueurs qui le récupéraient pouvaient le garder à vie. L’offre se déroulait du 14 au 21 mai. D’ailleurs, le titre mythique de Rockstar avait causé un tel engouement que les serveurs du jeu se sont retrouvés surchargés en moins de cinq jours. Depuis, Epic Games avait promis d’offrir un nouveau jeu mystère à partir du 21 mai. Les spéculations circulaient alors à flot sur la toile, dont une qui affirmait que Civilization VI, Borderlands et Ark Survival Evolved seraient les prochains jeux AAA offerts par la plateforme.

Sid Meier’s Civilization VI soldé de 59,99 euros à 0 euro

La fuite provenait donc d’une source très fiable. C’est bien Sid Meier’s Civilization VI qui est maintenant offert pendant une semaine, du 21 au 28 mai prochain. Très apprécié par les fans du genre et reconnu comme étant l’un des meilleurs de la franchise, c’est un jeu de stratégie au tour par tour de type 4X. Une fois récupéré, vous pourrez le garder à vie dans votre bibliothèque digitale. L’offre ne concerne cependant que le jeu de base, c’est à vous d’acheter le contenu additionnel si l’envie vous en prend.

Dans Civilization VI, vous êtes mis à la tête d’une civilisation que vous devrez guider au long de l’Histoire tout en surpassant les autres. En plus de mener des guerres, il faut améliorer sa culture, mais aussi faire preuve de négociations pour arriver à ses fins. Vous pouvez même affronter vos amis en ligne ou en écran partagé !

Bien qu’il soit sorti en 2016, Civilization VI est le dernier-né de la franchise puisque l’éditeur 2K Games et le développeur Firaxis rafraîchissent la série environ tous les 6-7 ans. Néanmoins, du contenu est très régulièrement ajouté. Le jeu possède déjà deux extensions : Gathering Storm et Rise and Fall. Le Pass New Frontier est d’ailleurs disponible depuis hier. Il ajoute huit civilisations, neuf dirigeants ainsi que six nouveaux modes de jeu. En vous le procurant à 39.99 euros, vous recevrez un nouveau pack d’extension tous les deux mois jusqu’à mars 2021. En ce moment, le pack disponible est Mayas et Grande Colombie.

Comment récupérer et télécharger gratuitement Civilization VI ?

La procédure est très simple. Il vous suffit d’aller sur la plateforme d’Epic Games et de rentrer vos identifiants. Si vous n’en avez pas encore, la création de comptes est totalement gratuite. Ensuite, si la plateforme ne vous notifie pas directement de l’offre, dirigez-vous vers la page du jeu. Là, vous verrez qu’il est à 100% de réduction au lieu de son prix habituel de 59,99 euros. Une fois récupéré, le jeu sera présent indéfiniment dans votre bibliothèque Epic. Pour le télécharger, il suffit d’y accéder par l’onglet à gauche de l’application puis de cliquer sur le jeu.

Si l’on en croit la fuite du 17 mai, il semble plus que probable que Borderlands The Handsome Collection soit le prochain jeu offert à partir du 28 mai prochain. En tout cas, n’oubliez pas de récupérer Civilization VI d’ici les prochains jours. Même s’il ne vous intéresse pas immédiatement, ce serait dommage de rater une telle réduction.

