Diablo 4 : le jeu est gratuit pour tester la saison 4, profitez-en avant que l’offre ne s’arrête

Vous avez regardé le naufrage de Diablo 4 de loin la larme à l’oeil et attendiez le bon moment pour y jouer ? C’est peut-être le temps de s’y mettre : le jeu est jouable gratuitement pendant quelques jours. Seul hic, l’essai est réservé à la plateforme Battle.net.

Diablo 4 : la saison 4 est lancée © Blizzard

Blizzard vient d’ouvrir les portes du monde sombre de Diablo IV aux amateurs de hack’n’slash avec un essai gratuit proposé sur sa plateforme Battle.net, valable jusqu’au 21 mai à 19 heures (heure de Paris). Cet essai est une aubaine pour ceux qui souhaitent plonger dans cet univers sans dépenser un centime, offrant la possibilité d’explorer le jeu jusqu’au niveau 20 avec divers personnages et classes.

Diablo IV lance un essai gratuit sur Battle.net, permettant de jouer jusqu’au niveau 20

Cette période d’essai coïncide avec le lancement de la saison 4, surnommée Butin redynamisé, qui se distingue comme étant l’une des mises à jour les plus importantes depuis la sortie du jeu. Elle apporte un système d’objets revu et enrichi. Les joueurs pourront tester leur courage avec de nouveaux défis comme la vague infernale, accessible à tous les niveaux, tout en collectant des récompenses saisonnières et des points de réputation améliorés.

Bien que l’initiative soit louable, elle soulève une pointe de déception chez les joueurs habitués à la plateforme Steam, puisque l’essai gratuit ainsi que les offres promotionnelles sont exclusivement disponibles sur Battle.net. Un peu frustrant pour celles et ceux qui préfèrent centraliser leurs jeux et leurs achats sur une seule interface.

Néanmoins, Blizzard ne manque pas d’encourager les joueurs à s’investir dans cet essai. En offrant une réduction de 50 % sur la Standard Edition de Diablo IV (et sur la Diablo Collection jusqu’à la fin de la période d’essai), la société espère attirer de nouveaux joueurs.

Car entre des bugs frustrants et un manque de contenu endgame engageant, ils ont vite déserté le jeu : Blizzard aurait même perdu plus d’un million de joueurs peu de temps après la sortie du titre. Pour exemple, la saison 2 aura été une véritable catastrophe à son lancement. Mais les notes remontent petit à petit sur Steam, passant aujourd’hui à « plutôt positives ».

Tous les progrès réalisés durant l’essai seront sauvegardés, ce qui permet une transition transparente vers la version complète pour ceux qui décideront de l’acheter. Reste à espérer que, peut-être à l’avenir, ces opportunités pourront être partagées aussi sur d’autres plateformes comme Steam.