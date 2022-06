Diablo Immortal est injouable sur certains smartphones Galaxy avec un SoC Exynos

Après une longue attente, Diablo Immortal est enfin sorti sur Android et iPhone. Le nouveau jeu mobile de Blizzard Entertainment est un jeu de type hack ‘n’ slash comme ceux de la franchise. Il est compatible sur tous les smartphones Android qui possèdent la configuration minimale requise et sur les iPhone 8 et modèles ultérieurs avec iOS 12 au minimum.

Diablo Immortal – Crédit : Blizzard Entertainment

Néanmoins, plusieurs joueurs ont déjà signalé avoir rencontré des problèmes pour jouer à Diablo Immortal. Apparemment, le nouveau jeu de Blizzard est injouable sur certains smartphones Samsung Galaxy. De plus en plus de joueurs signalent ce problème sur les réseaux et les forums. Même Blizzard a déjà communiqué une réponse officielle. En fait, le problème vient des Galaxy équipés d’un SoC Exynos et non d’une puce Snapdragon.

Diablo Immortal a des problèmes de texture sur les Samsung Galaxy Exynos

Dans la plupart des cas, Diablo Immortal est injouable sur les Galaxy Exynos à cause des textures qui ne se chargent pas. Dans un thread Reddit consacré aux problèmes et bugs rencontrés sur le jeu, un utilisateur a partagé une capture d’écran de son S10+ avec une puce Exynos qui rencontre ce problème de texture. Blizzard Entertainment lui a donné une réponse officielle.

« Nous explorons les problèmes rencontrés par les utilisateurs avec certains appareils Samsung Galaxy spécifiques qui utilisent des chipsets Exynos. Pour l’instant, nous allons désactiver les téléchargements pour les appareils concernés pendant que nous nous efforçons de résoudre ce problème. Toutes nos excuses à ce sujet et nous travaillerons au déploiement d’un correctif dès que possible », a expliqué un porte-parole de Blizzard.

Voici la liste des smartphones Samsung impactés : Galaxy A12, Galaxy A13, Galaxy A21s, Galaxy A51 5G, Galaxy A Quantum, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy Note10, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy F12, Galaxy F62, Galaxy M12, Galaxy M13, Galaxy M62 et Galaxy XCover 5.

Si vous avez un smartphone Galaxy de cette liste avec un SoC Snapdragon de Qualcomm, vous pouvez télécharger et jouer à Diablo Immortal sans souci. Nous avons d’ailleurs préparé quelques trucs et astuces pour bien débuter dans le hack ‘n’ slash. Pour les Galaxy Exynos, le correctif ne devrait plus tarder.

