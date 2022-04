Diablo Immortal : votre smartphone est-il compatible ?

Diablo: Immortal est probablement le plus grand lancement mobile de cette année. Depuis son annonce à la BlizzCon 2018, le jeu a traversé un cycle de développement exceptionnellement long pour un jeu mobile. Diablo Immortal a subi trois tests différents au cours de la dernière année et demie. Un alpha technique, un alpha fermé, et le bêta fermé.

Diablo Immortal – Crédits : Blizzard

Diablo Immortal sera lancé pour les appareils mobiles fonctionnant uniquement sur Android ou iOS. Blizzard n’a pas l’intention d’apporter ce jeu sur PC ou consoles comme il l’a fait avec Diablo III et Diablo 2 : Resurrected.

Blizzard nous laisse deviner

Blizzard n’a pas encore clarifié quels appareils mobiles seront en mesure de faire tourner le jeu. Pour deviner le plus justement les exigences matérielles du jeu mobile, nous devons alors nous référer aux informations fournies avec la version Technical Alpha .

À lire aussi > Rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft : Sony sort enfin du silence

Configuration minimale requise pour Android

• Processeur – Snapdragon 710 / Hisilicon Kirin 810 et supérieur

• GPU – Adreno 616 / ARM Mali-G52 et supérieur

• RAM – 2 Go de RAM et plus

• Version : Android OS 5.0 (Lollipop) et supérieur

Exigences minimales d’Apple

• iPhone 8 et supérieur

• Version : iOS 12 et supérieur

La version bêta

Pour avoir une chance d’être invité à la version bêta de Diablo Immortal, vous devez d’abord vous inscrire pour être testeur via le site officiel du jeu. Sur la page Web du jeu, il y a un gros bouton qui dit « Préinscrivez-vous maintenant ». En cliquant sur ce bouton, vous obtiendrez des instructions sur la façon d’obtenir votre opportunité d’accès à la version bêta.

À lire aussi > Blizzard annule la BlizzCon 2022, tout simplement

À quand la sortie ?

Pour le moment, Blizzard n’a pas annoncé de date de sortie exacte pour le jeu. Nous savons cependant qu’il sortira en 2022. Car Blizzard annonce son jeu Warcraft pour la première moitié de 2022. Donc, si tout se passe comme prévu, nous devrions voir le jeu d’ici juillet.

Source : AndroidCentral