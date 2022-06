Diablo Immortal : les trucs et astuces pour bien débuter

Diablo Immortal – Crédit : Blizzard Entertainment

Dans l’attente de la sortie de Diablo 4, les amateurs de la franchise peuvent désormais se plonger dans Diablo Immortal. Un free-to-play disponible sur les smartphones iOS et Android mais aussi sur PC via le launcher Battle.net. Cette nouvelle itération vous mettra aux prises avec les sbires de Diablo qui renaissent à cause de la dispersion des fragments de la Pierre-Monde. Roi Squelette, Calèche fantôme, comtesse, Fahir… autant d’ennemis qu’il faudra vaincre pour préserver Sanctuaire du mal qui le consume.

Avant de vous lancer dans votre périple, voici quelques informations essentielles à connaître qui vous permettront de démarrer idéalement ce nouveau MMORPG.

Diablo Immortal : changez de classe en cours de partie

RPG oblige, vous devrez sélectionner avec soin la classe de votre personnage (Sorcier, Chasseur de démons, Nécromancien, Barbare, Croisé et Moine). Un choix qui dépendra de votre style de jeu, chaque classe ayant ses atouts et ses faiblesses. Il n’y a donc pas de mauvais choix. Par exemple, le Croisé excelle en AoE et dispose de très bons bonus de groupe. Il pêche toutefois quand il doit infliger des dégâts à une cible unique. Contrairement au Nécromancien et au Chasseur de démons qui excellent dans ce domaine.

Quoi qu’il en soit, vous pourrez à terme changer de classe en cours du route. Et ce sans perdre votre progression et vos objets collectés. Mieux, un nouvel équipement adapté à votre nouvelle classe vous sera attribué. Non disponible au lancement, cette fonctionnalité sera prochainement déployée par Blizzard. A priori, il ne sera toutefois pas possible de changer de classe à l’infini.

Cette nouveauté devrait être fortement appréciée par la communauté, nombre de joueurs souhaitant varier les plaisirs. Dans l’attente de la mise à jour, il faudra toutefois vous contenter de votre classe de départ. Ou relancer une partie pour en découvrir une nouvelle.

Diablo Immortal : fusionnez les compétences pour en tirer profit

Chaque personnage dispose d’un arsenal de compétences qu’il doit utiliser au combat pour vaincre l’ennemi. Et ces dernières auront parfois un effet décuplé en les associant à d’autres. Si vous êtes Sorcier et que vous utilisez la compétence Arcane Wind sur des ennemis en feu (à cause de vous ou d’un autre joueur qui les attaque), vous déclencherez une tempête de feu dévastatrice qui leur infligera des dégâts accrus.

Dans la section Compétences du menu Options, vous pourrez savoir comment les différentes capacités interagissent les unes avec les autres. N’hésitez donc pas y passer un peu de temps pour accroître votre efficacité dans les donjons grouillant d’ennemis.

Diablo Immortal : créez ou rejoignez une Warband

Si vous jouez régulièrement avec un groupe d’amis, il est vivement recommandé de créer une Warband. Il s’agit d’un mini-clan au sein de votre clan ordinaire qui vous permettra d’obtenir des récompenses supplémentaires. Par exemple, vous pourrez accéder à des coffres de bande lorsque vous vous frotterez à des donjons avec votre escouade. Coffres dont le contenu sera automatiquement reversé dans le coffre partagé de la team. Libre à vous ensuite d’y piocher.

Pour être récompensé, il est également possible d’accomplir des objectifs PVE qui vous permettront de monter dans le classement Helliquary Raid. Dans l’idéal, faites en sorte de combiner plusieurs classes différentes dans votre Warband pour accroître votre puissance de feu.

Diablo Immortal : activez le ramassage automatique des objets rares

Trouver des objets précieux dans Diablo Immortal est incontournable pour devenir plus puissant. Encore faut-il bien les ramasser ! Heureusement, il existe une fonctionnalité de ramassage automatique. Celle-ci est disponible dans les paramètres, section Général. Identifiez ensuite la rubrique Ramassage automatique. Vous aurez alors tout loisir de l’activer en cochant la case de votre choix (objets normaux, magiques, rares). On vous conseille d’activer le ramassage pour les items rares afin de ne pas vous mordre les doigts après coup.

Diablo Immortal : mettez la main sur les récompenses quotidiennes

Dans Diablo Immortal, il est possible de passer à la caisse en craquant pour des achats in-app. Mais vous pouvez également empocher des extras intéressants sans débourser un centime . Pour ce faire, il suffit par exemple de jouer régulièrement. Plusieurs récompenses quotidiennes sont à réclamer comme celle que vous obtenez en tuant votre premier monstre de la journée. Cela peut sembler dérisoire mais si vous les empochez régulièrement, votre butin finira bel et bien par grossir.

Diablo Immortal : ne négligez pas les quêtes annexes

Bien qu’il soit tentant de se focaliser sur le scénario principal, il est vivement conseillé de faire aussi des activités secondaires. Sortez des sentiers battus afin de trouver des coffres remplis d’or. Frottez vous aux failles les plus complexes qui vous offriront des récompenses uniques si vous y venez à bout. Et n’oubliez pas les nombreuses quêtes secondaires qui vous permettront d’obtenir des points d’expérience additionnels non négligeables.