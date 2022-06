Diablo Immortal est sorti, ce que vous devez savoir avant de lancer le jeu sur Android et iPhone

Diablo Immortal ©Tom’s Guide

Après trois opus sur PC et consoles, le hack’n slash de Blizzard débarque sur mobile dans une version free to play. Comprenez que vous n’avez rien à débourser pour traîner vos guêtres sur ses terres désolées.

A quelle heure sort Diablo Immortal ?

Diablo Immortal a eu droit à une sortie anticipée le 1er juin sur mobile. Sa sortie officielle est prévue pour ce jeudi 2 juin à 19h.

Diablo Immortal est-il vraiment gratuit ?

Oui, Diablo Immortal est gratuit, il adopte le système de free-to-play. A savoir qu’il est possible de vivre son aventure (en solo et en multi) sans dépenser un centime.

Les contenus payants apportent de l’équipement ou des contenus cosmétiques, mais « les joueurs disposent de moyens d’obtenir la plupart des éléments proposés à l’achat », explique Blizzard. « Les achats ne devraient jamais entacher l’ADN même de Diablo : tuer des démons et mettre la main sur de l’équipement », ajoute-t-il.

L’éditeur propose des achats qui sont un plus facultatif. Mieux, il prévoit « d’enrichir le jeu avec un flux constant de nouveau contenu gratuit, comme de l’équipement, des fonctionnalités, des classes, des histoires et des zones à explorer. »

Attention, certains achats intégrés sont des lootboxes. On ne sait pas à l’avance ce que l’on achète dans ces boîtes surprise. Cela vaut à Diablo Immortal d’être interdit de sortie en Belgique et aux Pays-Bas.

Sur quel support jouer à Diablo Immortal ?

Diablo Immortal sort sur iOS, Android et PC via le client Battle.net d’Activision/Blizzard.

Diablo Immortal, un jeu cross-plateform

Et cette sortie simultanée n’est pas sans raison puisque Activision/Blizzard souhaite offrir une expérience unifiée à ses joueurs. Ainsi on peut démarrer sa partie le matin sur l’iPad au petit-déjeuner, on reprend sur son smartphone Android dans les transports et le soir, bien installé sur son fauteuil, on peut poursuivre la partie depuis son PC. De quoi ne jamais se laisser un instant de répit.

Diablo Immortal, ça parle de quoi ?

Diablo Immortal place son scénario entre ceux de Diablo 2 et Diablo 3. En 1270, cinq ans après la fin de Diablo II: Lord of Destruction, la Pierre-Monde est toujours détruite, mais ses fragments subsistent dans le monde de Sanctuaire, pourrissant ses terres de démons. L’objectif du joueur est de rassembler ces fragments pour le fameux Deckard Cain, sage incontournable de la saga, afin de les détruire et sauver une fois de plus le monde. L’occasion d’affronter des boss mythiques de la série comme le roi Léoric.

Comment ça se joue ?

Sur mobile, deux jouabilités sont possibles : via l’écran tactile ou avec une manette. Il est possible de réorganiser ses boutons rapidement via les paramètres. Les commandes tactiles sont aisées à prendre en main, seules certaines icônes peuvent être un peu petites pour viser juste en les pressant.

Diablo Immortal fait chauffer les smartphones

Diablo Immortal est développé par NetEase, société chinoise spécialisée dans le développement de jeux mobiles. La qualité graphique est particulièrement relevée. Néanmoins, tous les paramètres graphiques poussés à fond, on ne met pas à mal un smartphone de dernière génération. Testé chez

nous sur un Oppo Find X5 Pro, il tourne à merveille.

Quelle sont les smartphones compatibles avec Diablo Immortal ?

Blizzard a publié les configurations minimales pour lancer son dernier jeu sur mobile.

Version d’Android Android 5.0 Processeur Snapdragon 660 / Exynos 9611 Puce graphique Adreno 512 / Mali-G72 MP3 RAM 2 Go Configuration minimale Android pour Diablo Immortal

Version d’iOS iOS 11 iPhone compatibles IPhone 6s, iPhone 6S Plus, iPhone SE 1, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max,iPhone SE 2, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Configuration minimale iOS pour Diablo Immortal

Combien ça pèse ?

Diablo Immortal va faire saigner les smartphones et tablettes. En effet, il s’agit d’un gros jeu qui nécessite beaucoup d’espace de stockage.

Android : 2,4 Go à l’installation puis 10 Go après avoir lancé le jeu

iOS : 3,3 Go à l’installation puis 9,5 Go après avoir lancé le jeu

S’il est préférable d’avoir une bonne connexion Internet pour télécharger le jeu, ne vous en faites pas, vous pourrez commencer à jouer avant que tout ne soit télécharger. NetEase, le développeur, prévoit un téléchargement premier pour lancer la partie, le secondaire se fait en tâche de fond, en fonction des zones explorés et éléments de gameplay dont le joueur à besoin à instant T.

Diablo Immortal fait fondre la batterie

Diablo Immortal est un jeu riche graphiquement. Et comme tous les jeux 3D gourmands, il consomme énormément de ressources. La batterie fond ainsi comme neige au soleil lorsque tous les paramètres sont à fond. Nous tenons pour notre part 4 heures de jeu sur un Oppo Find X5 Pro.

Diablo Immortal fait chauffer les smartphones

Bien entendu, les processeurs du smartphone étant fortement sollicités, la chauffe est inexorable. Malgré la chambre à vapeur de notre Find X5 Pro, on ressent assez rapidement la chaleur qui se dégage de l’arrière du téléphone. Une coque additionnelle permet de limiter ce désagrément. Si toutefois vous n’avez pas de coque ou que c’est trop gênant pour vous, il est possible d’opter pour la jouabilité à la manette qui gomme ce petit souci. Notons cependant que Diablo Immortal semble mieux optimisé qu’un Genshin Impact sur cet aspect de chauffe.