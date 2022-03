Disney+ : 10 astuces cachées pour devenir le roi du streaming

Comme ses concurrents, Disney+ regorge de fonctionnalités insoupçonnées qui vous permettront d’optimiser votre expérience de visionnage. Nous vous avons sélectionné les plus utiles dans ce dossier spécial.

Disney+ – Crédit : Unsplash

Tous les mois, nous vous dévoilons les nouveautés ajoutées au catalogue de Disney+. Celui-ci regorge d’exclusivités Star Wars, Marvel, Pixar et Disney. On y trouve également une myriade de contenus plus matures rangés dans la section Star ainsi que des documentaires. Pour rappel, l’abonnement à Disney+ coûte 8,99€/mois ou 89,90€/an.

Vous êtes déjà abonné et souhaitez maîtriser Disney+ comme un pro ? Comme ses rivales, la plateforme de Mickey est dotée de fonctionnalités secrètes qui vous seront bien utiles. Encore faut-il savoir où ces dernières se trouvent. Dans cet article, nous vous révélerons les astuces les plus incontournables qui vous conféreront le statut de maître incontesté sur le service de SVOD aux grandes oreilles.

Disney+ : accéder aux bonus

Scènes coupées, making-of, secrets de tournage, bandes-annonces… Ces contenus additionnels, que l’on retrouve invariablement dans les DVD et les Blu-ray, existent également sur Disney+ ! Il suffit de cliquer sur la fiche du contenu visé puis sur Bonus. Tous les programmes n’en disposent pas mais cela ne coûte rien de vérifier !

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Disney+ : désactiver la lecture automatique

La lecture automatique est l’un des meilleurs alliés des binge-watchers confirmés. Néanmoins, certains utilisateurs préfèrent regarder leur série à leur rythme sans que l’épisode suivant se lance automatiquement lorsqu’ils en ont terminé un. Ils seront ainsi heureux d’apprendre qu’il est possible de désactiver la lecture automatique.

Cliquez sur votre avatar puis sur Modifier les profils.

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Cliquez sur le profil concerné puis décochez ensuite l’option Lecture automatique.

Disney+ : accéder à tout le catalogue (ou configurer des restrictions)

Même sur Disney+, certains films et séries sont réservés à un public averti. Ainsi, il est possible que vous ne puissiez pas y accéder si vous avez configuré votre profil pour une certaine tranche d’âge. Pour supprimer toutes les restrictions, suivez ces étapes :

Comme expliqué plus haut, cliquez sur votre avatar > Modifier les profils et sélectionnez le profil visé.

et sélectionnez le profil visé. Dans la section Contrôle parental, cliquez sur Classification. Il faut alors renseigner votre mot de passe.

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Vous avez désormais le choix entre plusieurs tranches d’âges, de 0 à 18 ans. Une fois que vous avez coché la bonne case, sauvegardez en cliquant sur Enregistrer.

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Dans le menu précédent, vous pouvez également configurer un code pin pour protéger l’accès à un profil.

Disney+ : créer un profil enfant

Vous souhaitez créer un profil destiné à votre jeune progéniture ?

Cliquez sur votre avatar puis sur Ajouter profil.

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Choisissez un avatar, nommez votre profil, cochez la case Profil enfant et cliquez sur Enregistrer.

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Ensuite, il est vivement recommandé d’ajouter une question de sécurité pour empêcher qu’un enfant s’aventure sur un compte adulte.

Pour ce faire, accédez à la section Modifier les profits. Sélectionnez le profil enfant puis cochez Sortie prolongée.

Sélectionnez le profil enfant puis cochez Tapez votre mot de passe pour valider la procédure.

Disney+ : télécharger des contenus pour les visionner sans connexion

Certaines destinations ou moyens de transports sont dépourvus de connexion Internet. Mais vous pouvez préparer votre coup en téléchargeant les contenus de votre choix afin de les regarder en mode hors ligne. Pour ce faire, il faut impérativement passer par l’application iOS ou Android.

Cliquez sur le contenu visé puis sur l’icône Télécharger à côté de l’épisode ou du film.

à côté de l’épisode ou du film. À noter qu’il est possible de télécharger d’un coup l’intégralité d’une saison.

Une fois chose faite, cliquez sur l’icône Téléchargements tout en bas pour accéder à vos contenus téléchargés.

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Disney+ : créer une liste « à regarder plus tard »

En parcourant le catalogue, vous êtes tombé sur un programme que vous aimeriez bien mettre de côté. Pour ce faire, rien de sorcier : il vous suffit de cliquer sur le symbole « + » Ma liste.

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Et pour retrouver votre liste de contenus mis de côté, rendez-vous tout simplement dans la section Ma liste.

Disney+ : cachez les spoilers

Certains détestent être confrontés aux résumés des films et des épisodes qu’ils considèrent comme des spoilers. Pour les masquer, lancez la plateforme sur Google Chrome et télécharger l’extension Disney+ Hide Spoilers: no episode synopsis. Censure garantie !

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Disney+ : faire la pluie et le beau temps

Une autre extension vous sera également très utile si vous utilisez le service sur Chrome. Nommée Disney+ Extended: boost your viewing, celle-ci vous donne accès à un assistant permettant de modifier une flopée de réglages (sauter les introductions et les récapitulatifs, cacher les spoilers, faire disparaître le curseur de votre souris pendant le visionnage, etc). Vous pouvez aussi modifier les paramètres vidéo (vitesse, ratio, zoom) ou encore éditer les sous-titres sans passer par la fonctionnalité native.

Après avoir installé l’extension, accédez à la version navigateur de Disney+ et cliquez sur le cercle en haut à droite.

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Cliquez sur l’engrenage vert et faites les changements de votre choix.

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Disney+ : changer les sous-titres

L’apparence des sous-titres peut possiblement vous déranger. Pour un meilleur confort de lecture, Disney+ vous donne la possibilité d’éditer les sous-titres.

Dans le lecteur, cliquez sur le symbole sous-titres puis sur l’engrenage.

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Choisissez ensuite la police, la couleur, l’opacité, les contours ou encore la taille des sous-titres.

Disney+ : faire des doléances

Vous pouvez faire des suggestions à la firme de Mickey. Et qui sait, celle-ci ajoutera peut-être à l’avenir la série ou le film que vous souhaitez ardemment regarder.

Depuis l’application ou la version navigateur, accédez au centre d’assistance en cliquant sur votre avatar, rubrique aide.

Scrollez vers le bas puis cliquez sur Commentaires.

Crédits : Tom’s Guide / Disney+

Faites votre proposition en sélectionnant l’option « Proposer l’ajout d’un film ou d’une série » dans le menu déroulant.