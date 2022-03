Disney+ : mais pourquoi votre abonnement devient plus cher ?

Certains abonnés ont eu la mauvaise surprise de constater que le tarif de Disney+ avait augmenté. Une hausse qui avait toutefois été annoncée par la plateforme l’année dernière. On vous explique.

Les tarifs de Disney+ augmentent comme prévu – Crédit : Disney

Soucieuse d’attirer plus d’abonnés, la firme de Mickey va déployer prochainement une offre Disney+ avec de la publicité. De quoi permettre de baisser le prix de l’abonnement au service de SVOD. En attendant cette nouvelle formule, qui débarquera aux USA dans un premier temps, les tarifs actuels ont augmenté chez certains utilisateurs français. Voici pourquoi.

Souvenez-vous. Truffée de nouveaux contenus plus matures, la nouvelle section Disney+ Star avait débarqué l’année dernière. Le catalogue étant plus étoffé, Disney avait alors augmenté ses tarifs :

Abonnement mensuel : 6,99 euros > 8,99 euros

6,99 euros > 8,99 euros Abonnement annuel : 69,99 euros > 89,90 euros

Prix Disney + : une hausse attendue

Néanmoins, cette hausse n’a pas été appliquée instantanément chez tous les abonnés Disney+. En effet, les personnes ayant souscrit avant le 23 février 2021 ont pu continuer à payer 6,99 euros par mois jusqu’au 23 août 2021. L’addition est ensuite devenue plus salée à compter de cette date. Parallèlement, les personnes ayant déjà opté pour la formule annuelle ont pu se réabonner au même coût jusqu’au 23 août 2021.

Cela explique pourquoi certains utilisateurs ont constaté récemment qu’ils devaient désormais payer 89,90 euros/an pour renouveler leur abonnement. D’ici à l’été prochain, les anciens abonnés annuels devront forcément s’acquitter de cette somme s’ils souhaitent continuer à profiter des contenus de Mickey. Pour rappel, opter pour la formule annuelle permet de réaliser une économie de 15 % par rapport à la formule mensuelle.

La plateforme aux grandes oreilles s’est imposée comme un acteur de poids sur le marché ultra-concurrentiel de la SVOD. Le service a notamment réussi a attiré les foules grâces à ses productions exclusives Marvel et Star Wars. Après The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, Disney+ s’apprête ainsi à diffuser la série Obi-Wan Kenobi attendue de pied ferme par la communauté Star Wars. Côté MCU, les abonnés seront bientôt invités à découvrir Moon Knight.

Dans un tout autre registre, vous pouvez également vous laisser tenter par Pam & Tommy qui raconte « la plus scandaleuse des histoires d’amour ».