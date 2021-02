Disney+ : Star dévoile sa stratégie et productions exclusives à venir

Le 23 février prochain signe de lancement de Star, nouvelle catégorie de Disney+. Une catégorie attendue puisque tranchant radicalement avec la philosophie du service, totalement familiale, pouvant en faire un possible Netflix killer. Et lors d’une conférence exclusive concentrée notamment sur la France, Disney+ a dévoilé sa stratégie à venir pour Star, son approche exclusive et productions inédites à venir dont certaines mettant en avant les talents de chez nous. L’occasion de vous proposer un bref résumé de ce qu’il faut retenir d’une catégorie qui promet énormément.

Star va enrichir la proposition déjà riche de Disney+

Crédit : Disney

Lancé en pleine pandémie en France, Disney+ a été un succès fulgurant, boosté par « ce besoin de s’évader même virtuellement » expliquent les représentants de la firme. Une firme qui a conscience que « jamais le choix n’a été aussi vaste » en misant sur des « marques fortes », véritable « moteur créatif réunissant les meilleurs talents pour raconter des histoires qui nous divertissent, nous font rire, pleurer » tout en reflétant « la diversité de notre société ».

Mais si la pandémie a bien aidé Disney+, le géant américain se veut rassurant et explique ne pas miser uniquement sur le streaming : « cela ne veut pas dire que nous arrêtons de produire des films pour le cinéma ». Le service de SVOD compte « sur la complémentarité » en laissant le spectateur avoir le choix pour plus de flexibilité.

Star a donc pour vocation de combler un trou béant dans l’offre Disney+ avec des programmes destinés aux adultes, venus de filiales de l’entreprise. Des filiale aux propositions fortes (Lost, Buffy contre les vampires, X-Files, Prison Break, Grey’s Anatomy…) qui arriveront dans cette nouvelle catégorie.

Avec Star, le service répond à une logique qui fait sa force depuis près de 100 ans : l’entreprise refuse de se reposer sur ses lauriers, précisant que cet esprit n’est pas dans sa culture. Disney+ confirme mobiliser tous ses studios « pour créer de nouveaux contenus originaux » et régulièrement enrichir son catalogue.

De nombreux programmes à venir avec des productions Star Originals

Crédit : 20th Century Studios

Star a beau être une catégorie à part, cette dernière va s’enrichir de programmes originaux. A son lancement, la section proposera déjà 250 films et documentaires et une quarantaine de séries. Disney+ explique que depuis son premier jour, la demande de programmes moins familiaux est croissante. L’entreprise reconnaît avoir gardé un œil sur les réseaux sociaux et compte maintenant sur ses nombreuses acquisitions, de FX en passant par ABC Signature à Searchlight Pictures. On parle ici de 1000 heures de programme au lancement de Star et 3800 heures dans un futur proche.

Côté catalogue, la section affiche des films cultes comme la franchise Alien, Die Hard, Pretty Woman, Titanic, Moulin Rouge, Rocky Horror Picture Show, La Mouche, La Ligne Rouge, French Connection, Little Miss Sunshine, Black Swan, Speed, Predator, Starship Troopers, La Colline à des yeux, Logan, Sons of Anarchy, Modern Family, Scrubs, Lost, Revenge, Burn Notice, American Dad… Star proposera également du Star Originals : Big Sky, Solar Opposites, Helstrom et Love Victor. Mais Disney a bien conscience que pour se faire une place en France, il est nécessaire de proposer des programmes bien de chez nous. Plusieurs sont déjà annoncés.

Star proposera Oussekine, série de six épisodes sur l’assassinat de Malik Oussekine. On parle aussi d’un documentaire de six épisodes sur Soprano, la comédie télévisée Week-end Family sur une famille recomposée et Parallèles, programme fantastique transportant un groupe d’adolescents dans des univers parallèles.

Dans sa conférence, Disney confirme que la pierre angulaire de sa stratégie est celle d’acquisitions et programmes originaux. Le géant a déjà mis la main sur plusieurs productions françaises qui seront proposées chez Star, comme Fais pas ci fais pas ça, The Artist, Jappeloup…

Pour Disney, l’objectif est clair : « que chacun trouve sur Disney+, dès le 23 février, quelque chose qu’il a envie de voir ».

Un meilleur contrôle parental avec le lancement de Star

Star se destinant aux adultes, Disney+ compte renforcer sa politique parentale. Le contrôle sera amélioré puisqu’un profil devra être configuré pour accéder à la future catégorie. Il sera possible d’appliquer un code pin pour gérer à quelles sections peut accéder une personne de la famille. Bien évidemment, les paramètres peuvent être modifiés par la suite.

Star arrive le 23 février prochain et sera l’occasion d’une augmentation de prix, l’abonnement de Disney+ passant à 8,99 euros/mensuel et 89,90 euros/annuels.