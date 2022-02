Loki : le tournage de la saison 2 sur le point de démarrer

Au détour d’une interview, Owen Wilson a confirmé qu’il reprendrait son rôle d’agent Mobius dans la saison 2 de Loki. Et de préciser que le début du tournage était imminent.

Loki va faire son retour – Crédit : Disney+

Après une saison 1 réussie truffée de rebondissements temporels, la série sur le dieu de la malice va continuer à se développer sur Disney+. L’été dernier, nous apprenions que la mise en production de la saison 2 de Loki avait officiellement démarré, Marvel Studios cherchant notamment à remplacer la réalisatrice Kate Herron. L’acte 2 est très attendu par les abonnés après les bouleversements dans le multivers provoqués par Sylvie à la fin de la saison 1.

La Time Variance Authority est désormais dans un autre flux temporel. Au lieu de vouer un culte aux Gardiens du Temps, les membres de la TVA ont érigé une statue pour Kang le Conquérant. Quant à Mobius, il ne reconnaît plus Loki qui tente de l’alerter de la guerre multiverselle à venir. Pour rappel, c’est Owen Wilson qui prête ses traits à l’agent dans la série. Interrogé par Wired, il a confirmé qu’il serait bien au casting de la saison 2 de Loki. Vous retrouverez sa déclaration dans la vidéo placée en fin d’article (3:35).

Loki saison 2 : les grandes manœuvres vont être lancées

L’acteur américain en a également profité pour confirmer que le tournage allait démarrer « très bientôt ». De quoi faire plaisir aux fans qui attentent avec impatience de découvrir la suite des évènements. Owen Wilson donnera la réplique à Tom Hiddleston qui incarne le rôle titre. On devrait retrouver également Sophia Di Martino, l’interprète de Sylvia ainsi que Jonathan Majors, l’acteur derrière le nouveau super-vilain aux commandes de la TVA.

Étant donné que le tournage n’a pas encore démarré, il est peu probable que Loki fasse son retour sur Disney+ en 2022. D’autant que l’année sur la plateforme sera chargée en contenus Marvel avec l’arrivée de Moon Knight, Ms. Marvel et She/Hulk. On peut ainsi espérer que la saison 2 fasse irruption à partir de 2023. Pour vous faire patienter, on vous suggère de partir à la recherche de l’easter egg qui se cache dans les entrailles de la série Loki.