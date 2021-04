Daenerys arrive officiellement chez Marvel

Crédit : HBO

Game of Thrones, une série populaire que le monde entier acclame. Parmi les acteurs cultes, on trouve Emilia Clarke, Mère des dragons qui a même inventé le langage valyrien de Daenerys. Depuis, l’actrice est beaucoup plus discrète mais s’apprête à rejoindre une série prévue sur Disney+. Une série Marvel qu’on imagine connaître le succès de WandaVision, Loki et Faucon et le Soldat de l’Hiver, dont le récent caméo aurait dû avoir lieu dans Black Widow. Emilia Clarke intègre la distribution de Secret Invasion avec d’autres noms prestigieux.

Une distribution prestigieuse pour la série Marvel

La série affiche une distribution riche puisque l’on retrouvera Samuel L. Jackson (Nick Fury) ou encore Ben Mendelsohn, apparu dans Star Wars: Rogue One. Sans oublier Olivia Colman et Kingsley Ben-Adir. Mais ces derniers ne seront pas seuls puisqu’un grand nom de Game of Thrones, qui aurait 20 ans de programme dans les cartons, rejoint le casting. On parle de l’actrice britannique Emilia Clarke, connue pour jouer la mère des Dragons, Daenerys.

Emilia Clarke devrait jouer Abigail Brand. Une agent d’élite du Shield capable de créer de la chaleur avec ses mains. Elle est également experte dans le corps à corps ou le maniement des armes à feu.

Autant dire qu’avec cette venue, le Marvel Cinematic Universe va encore agrandir son immense univers déjà riche de plusieurs dizaines de films.

Secret Invasion, une série suivant des extraterrestres infiltrés

Crédit : Marvel Studios

Mais de quoi parlera Secret Invasion, quatrième série Marvel de Disney+ ? Les premières rumeurs expliquent qu’elle suivra l’invasion secrète d’un groupe d’extraterrestres capables de changer de forme et présents depuis des années sur terre. Secret Invasion devrait se baser sur les comics du même nom publiés entre 2008 et 2009. Une œuvre présentant de nombreux héros de l’univers et instaurant une grosse part de paranoïa dès le début. Car un extraterrestre, ou plutôt un Skrull, peut être n’importe qui. On imagine que cette série prendra place dans la mythologie du Marvel Cinematic Universe. Beaucoup espèrent y voir les X-Men, Les Quatre Fantastiques ou Shang-Chi.

Source : Joblo