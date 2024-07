Disney+ prépare de grosses nouveautés à la Netflix pour vous rendre accro

Disney+ en a marre des désabonnements et des utilisateurs qui ne terminent pas les programmes. La plateforme réfléchit à de gros changements pour vous pousser à rester devant l’écran. Certains s’inspirent de Netflix.

Disney+ prépare de nouvelles fonctionnalités pour augmenter le temps de visionnage et retenir ses abonnés

Parmi les fonctionnalités, Disney réfléchit à propos de chaînes dédiées, d’une algorithme personnalisé et de rappels par email

Le coût d’acquisition d’un nouvel abonné est de 200 $, Disney+ cherche donc à les retenir le plus longtemps possible

Tous les mois, Disney+ ajoute de nouveaux programmes à son catalogue mais ces ajouts ne suffisent pas pour retenir les utilisateurs. La plateforme de streaming (mais aussi Hulu et ESPN qui appartiennent au géant du divertissement) prépare de nouvelles fonctionnalités dans le but d’augmenter le temps que les abonnés passent devant les films et séries.

Quelles sont les idées de Disney+ pour retenir les abonnés ?

Cette stratégie inspirée par Netflix vise à booster l’engagement des utilisateurs dans les six prochains mois. Il s’agit d’un enjeu crucial pour Disney+ : plus les abonnés restent actifs sur la plateforme, moins ils risquent de migrer vers la concurrence. Le visionnage accru offre davantage d’opportunités publicitaires face aux spots télévisés affichés depuis plusieurs mois.

Parmi les fonctionnalités envisagées, trois pistes se dégagent :

Disney pourrait lancer des chaînes dédiées à des séries cultes ou à des franchises populaires.

Par exemple, un canal qui diffuse, en continu, l'intégralité des épisodes des Simpson ou l'ensemble des programmes qui composent le Marvel Cinematic Universe. Ces "chaînes live" permettraient aux fans de profiter de ce qu'ils aiment, sans interruption. Disney+ mise aussi sur la personnalisation avec un algorithme plus sophistiqué qui proposerait des recommandations sur mesures. Des visuels promotionnels pourraient s'adapter à l'historique de visionnage de chaque utilisateur.

Pour lutter contre l'abandon, la plateforme envisage d'envoyer des rappels par mail si vous avez délaissé une série en cours de route, par exemple.

Ces fonctionnalités pourraient être déclinées en plusieurs versions, avec ou sans publicités, sous forme de contenus sponsorisés, etc. Disney explore encore toutes les pistes.

Les nouveaux abonnés coûtent de l’argent à Disney+

Retenir les abonnés d’une plateforme de streaming est un enjeu majeur pour ces plateformes. Il s’agit d’un véritable casse-tête qui représente d’importants investissements pour attirer de nouveaux clients. La rentabilité de ces dépenses dépend de la fidélité des utilisateurs. Selon un rapport de Deloitte publié en 2021, le coût d’acquisition d’un nouvel abonné s’élève, en moyenne, à 200 $. Soit plusieurs mois d’abonnement.

Si quelqu’un s’abonne juste pour bing-watcher une série comme Star Wars : The Acolyte puis se désabonne dans la foulée, c’est une perte sèche.