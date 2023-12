Netflix : voici les séries populaires de 2023, il y a de grosses surprises

Netflix partage son classement des séries les plus visionnées lors du premier semestre 2023. Et il y a de grosses surprises, notamment avec la place d’un programme pourtant lancé en… 2021. Retrouvez le top 10 ci-dessous.

© Netflix

Netflix et la transparence, ça fait deux. Le géant du streaming a bien du mal à partager ses données. À moins d’un énorme succès populaire comme Squid Game qui a eu droit à son émission télévisée, difficile de quantifier si un programme a marché ou pas pour l’entreprise. Mais aujourd’hui, Netflix se montre moins opaque en dévoilant ses séries les plus visionnées pendant le premier semestre 2023.

Les 10 séries les plus visionnées au premier semestre 2023

Netflix partage quelques bribes d’informations à propos de l’audience de ses séries alors que plusieurs programmes rejoindront le catalogue en 2024. On en apprend plus sur les heures de visionnage qui prennent en compte la période de janvier à juin 2023 inclus, c’est-à-dire le premier semestre de l’année. Sur les six premiers mois, on retrouve 18 000 films et séries pour un total de 100 milliards d’heures de visionnage.

Voici le top 10 des séries les plus populaires de Netflix lors du premier semestre 2023 :

The Night Agent (saison 1) : 812,1 millions d’heures Ginny & Georgia (saison 2) : 655,1 millions d’heures Mercredi (saison 1) : 507,7 millions d’heures La Reine Charlotte : un chapitre Bridgerton (mini-série) : 503 millions d’heures You (saison 4) : 440,6 millions d’heures La Reine du sud (saison 3) : 429,6 millions d’heures Outer Banks (saison 3) : 402,5 millions d’heures Ginny & Georgia (saison 1) : 302,1 millions d’heures FUBAR (saison 1) : 266,2 millions d’heures

Fait amusant, la saison 1 de Ginny & Georgia a effectué une percée fulgurante malgré sa sortie en… 2021 ! La série figure dans le top des recherches sur Google cette année contrairement aux autres du classement. Il semblerait que ce programme a largement tiré son épingle du jeu en se constituant une solide fanbase.

Les programmes non-anglophones sont appréciés par les spectateurs

Netflix sait que ses programmes non-anglophones représentent une belle vitrine pour son catalogue. Après tout, la plateforme de streaming est disponible dans plusieurs régions du monde. Outre le succès de Squid Game évoqué en introduction, La Casa de Papel et Jusqu’ici tout va bien, respectivement Espagnol et Belge, ont eu droit à un beau succès.

Preuve que cette politique fonctionne, 30% des heures de visionnage de séries lors du premier semestre 2023 ne sont pas en Anglais. Ce qui est une bonne nouvelle pour une entreprise américaine lorsque l’on sait que l’industrie du pays reste très peu ouverte sur les productions d’autres territoires. Pourtant, les résultats sont là.