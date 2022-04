DJI Mini 3 Pro : un leak vidéo nous apprend tout sur le prochain mini drone

Cette nouvelle fuite concernant le DJI Mini 3 Pro nous informe notamment sur la présence de capteurs d’évitement d’obstacles et une batterie légèrement plus grande.

La fuite concernant le DJI Mini 3 Pro est plutôt exceptionnelle. D’habitude, nous devons nous contenter d’un croquis ou d’un mail interne s’étant échappé de l’attention du constructeur. Mais cette fois-ci, c’est carrément une vidéo du prochain drone sorti de sa boite que nous pouvons admirer, tout en l’analysant.

Capture d’écran de la vidéo leak dévoilant le DJI Mini 3 Pro – Crédits : Twitter/@DealsDrone

La vidéo ci-dessous, publiée par @DealsDrone sur Twitter, montre à quoi ressemble un Mini 3 Pro et aide à répondre aux derniers mystères ayant sujet à un des petits bijoux de technologie que DJI sort en 2022.

Le leak vidéo sur Twitter

DJI Mini 3 First leak video pic.twitter.com/NgskqONf8w — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) April 2, 2022

Quelques grammes de plus

Capture d’écran de la vidéo leak dévoilant le DJI Mini 3 Pro – Crédits : Twitter/@DealsDrone

Une des premières informations que l’on peut récolter dans cette vidéo concerne le poids du mini drone. Il ne pèse que quelques grammes de plus (249 grammes) que le Mini 2. Et ce, malgré les nombreuses améliorations attendues. Cela s’explique par les régulations existant dans de nombreuses régions. Dans celles-ci, vous n’êtes pas autorisé à piloter des drones de plus de 250 g sans avoir à les enregistrer auprès des autorités aéronautiques locales.

Des capteurs d’obstacles, des cameras repensées

Dans cette vidéo, on peut voir deux grands capteurs à l’avant de l’appareil pour aider à éviter les obstacles, ainsi que deux capteurs orientés vers le bas pour éviter les collisions avec le sol.

L’appareil photo, lui, est repensé en terme de positionnement. Grace a trois axes, il a été déplacé sur le côté. Cet agencement permettra potentiellement aux utilisateurs de filmer des vidéos verticales adaptées à la publication sur les plateformes sociales.

L’objectif de cet appareil possède une ouverture maximale de f/1.7. Ainsi, le rendu des images devrait être plus lumineux, mais également plus performant quand la lumière vient à manquer. À titre de comparaison, DJI Mini 2 n’avait qu’un objectif f/2.8.

Une autonomie améliorée

En terme d’autonomie, cette fuite décrit une batterie améliorée de 2 453 mAh. De cette manière, le DJI Mini 3 Pro peut avoir un temps de vol légèrement supérieur au modèle supérieur. Le DJI Mini 2 ne dispose lui que d’une batterie de 2 250 mAh et d’un temps de vol de 31 minutes.

Le petit frère du DJI Mavic 3 (qui lui est déjà sorti avec sa version cine), devrait sortir courant avril. Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter.

Source : TheVerge