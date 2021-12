DJI met à jour son firmware et lance 5 nouveaux drones en 2022

Le compte Twitter @DealsDrone est celui qui a dévoilé ces informations. Il stipule que la sortie du FPV Mini, du Mini 3 et de l’inspire 3 vont très prochainement être confirmées par le fabricant DJI. La fuite ne révèle pas d’informations quant aux caractéristiques à attendre sur ces prochains modèles. Néanmoins les informateurs ont formulé des hypothèses quant à leurs dates de sorties respectives. Pour ce faire, ils se sont simplement basés sur les calendriers des sorties passées. Ces calendriers suivent une logique marketing qui a toutes ses chances d’être reprise une fois de plus.

DJI Mavic 3 – Crédits : DJI

Voici les périodes auxquelles nous pouvons nous attendre : Avril 2022 : DJI Mini 3

Juin 2022 : DJI RS3/RSC3

Juillet 2022 : DJI FPV Mini

Septembre 2022 : DJI Inspire 3

Novembre 2022 : DJI Pocket 3

Une mise à jour logicielle pour le Mavic 3

En attendant, DJI a annoncé une mise à jour logicielle pour le Mavic 3, son nouveau drone compact. Sorti le mois dernier sous le nom de Mavic 3 et Mavic 3 Ciné, il manquait au drone plusieurs fonctionnalités annoncées au lancement. Sa mise à jour du firmware promis un mois plus tôt arrive en même temps qu’une mise à jour de l’application DJI Fly. Ainsi, le Mavic 3 prend désormais en charge FocusTrack, HyperLapse et MasterShots, entre autres changements.

En conséquence, le Mavic 3 ciné peut enfin tourner en RAW. De plus, DJI prétend avoir optimisé l’évitement d’obstacles du drone et sa fonctionnalité de retour à la maison (RTH). Malheureusement, un mode panorama, QuickShots et QuickTransfer n’arriveront pour le Mavic 3 que le mois prochain.

Le firmware v01.00.0400 et la version 1.5.4 de l’application DJI Fly sont téléchargeables dès maintenant. Cependant, vous devez mettre à jour l’application DJI Fly vers sa dernière version avant de mettre à niveau votre Mavic 3 ou Mavic 3 ciné.

