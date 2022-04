Doctor Strange 2 : l’Arabie saoudite exige la censure d’une scène, Disney refuse

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Crédit : Marvel

Certains pays font tout pour combattre la normalisation des relations LGBT. Au point de censurer certaines œuvres. Côté MCU, Les Éternels avait notamment été interdit au Qatar et en Arabie saoudite. En cause, un baiser échangé entre Phastos et son compagnon qui forment une famille homoparentale avec leur fils. Malgré la demande des deux pays de couper les scènes concernées, Disney était resté ferme.

Rebelote avec la sortie à venir de Doctor Strange in the Multiverse of Madness dont voici la bande-annonce. Programmé pour le 4 mai, le film mettra en scène America Chavez, une super-héroïne lesbienne qui fera ses premiers pas dans le MCU. Dans une séquence de 12 secondes, elle fait référence à ses « deux mamans » qui l’ont élevée. De quoi faire tiquer les censeurs saoudiens qui demandent à la firme de Mickey de censurer cette courte scène.

Doctor Strange 2 : promouvoir l’homosexualité est exclu en Arabie saoudite

Superviseur général de la classification du cinéma en Arabie saoudite, Nawaf Alsabhan explique qu’une telle scène est difficile à faire passer au Moyen-Orient. En particulier dans son pays où l’homosexualité est considérée comme un crime capital. « Il n’y a aucune raison d’interdire le film. C’est une simple retouche… Jusqu’à présent ils ont refusé. Mais nous n’avons pas fermé la porte. Nous essayons toujours », précise Alsabhan auprès de l’AFP.

Accusé par Pixar de censurer des scènes LGBT, Disney ne devrait toutefois pas fléchir alors qu’il est scruté de près sur ce type de dossier brûlant. Tant et si bien que Doctor Strange 2 ne sera pas projeté dans les salles obscures saoudiennes, les régulateurs ne pouvant pas laisser passer cette scène au regard de la loi. D’après The Hollywood Reporter, le film aurait également été interdit au Koweït et au Qatar où les relations homosexuelles sont tout bonnement interdites.

Aux dernières nouvelles, Doctor Strange 2 introduira l’escouade des Illuminati dans le MCU. On devrait ainsi retrouver Professeur Xavier et un certain… Iron man.

Source : The Guardian