Doctor Strange in the Multiverse of Madness : nouvelle bande-annonce dévoilée pendant le Super Bowl

Marvel a profité du Super Bowl 2022 pour dévoiler la bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Elle révèle plusieurs versions de Stephen Strange dans le multivers ainsi que Wanda Maximoff, America Chavez et plein d’autres personnages, dont le Professeur X semblerait-il.

Le Super Bowl LVI a débuté sur les chapeaux de roue avec DC Comics qui a présenté ses quatre plus grosses sorties de l’année, puis Marvel qui a présenté la nouvelle bande-annonce de Doctor Strange in the Multivers of Madness. Le trailer dévoile de nouvelles scènes inédites par rapport à la première bande-annonce partagée en décembre 2021, mais il soulève également de nombreuses questions. Difficile de comprendre tout ce qu’il se passe dans la bande-annonce au rythme effréné de Doctor Strange 2.

Doctor Strange in the Multivers of Madness – Crédit : Marvel

Réalisé par Sam Raimi, Doctor Strange in the Multivers of Madness est la suite directe de Spider-Man : No Way Home qui a été un énorme succès au box-office mondial. Suite à la disparition d’Iron Man et de Captain America, Stephen Strange prend le relai en tant que figure centrale des Avengers. Le multivers du MCU a été ouvert. Aidé par le Sorcier Suprême Wong, la Sorcière rouge Wanda Maximoff et America Chavez, Doctor Strange doit donc lutter pour protéger sa réalité du multivers.

Le Professeur X des X-Men dans Doctor Strange in the Multivers of Madness ?

En voyageant dans le multivers, Doctor Strange va découvrir différentes versions de lui-même, y compris son double maléfique appelé Sinister Strange. La bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness tease également de nouveaux personnages tels que le professeur X incarné par Patrick Stewart. Les X-Men pourraient effectivement faire leurs débuts dans le MCU avec Doctor Strange 2.

Voici le synopsis du nouveau film de Marvel : « Pour restaurer un monde où tout est en train de changer, Strange demande l’aide son allié Wong, le Sorcier Suprême, et de la Soricère Écarlate la plus puissante des Avengers, Wanda. Mais une terrible menace plane sur l’humanité et l’univers entier. Plus surprenant encore, la plus grande menace de l’univers ressemble exactement au Doctor Strange ». Marvel a également partagé l’affiche officielle du film que vous pouvez voir ci-dessous.

Marvel Studios' #DoctorStrange in the Multiverse of Madness arrives only in theaters May 6. pic.twitter.com/5IgpAHTzJH — Marvel Entertainment (@Marvel) February 13, 2022

Benedict Cumberbatch est évidemment de retour dans le rôle de Doctor Strange avec Elizabeth Olsen dans celui de Wanda Maximoff, alias la Sorcière rouge. Chiwetel Ejiofor reprend aussi le rôle du Baron Mordo et Benedict Wong interprétera à nouveau le sorcier Wong. On retrouvera également Xochitl Gomez dans la peau d’America Chavez et Rachel McAdams dans celle de la docteur Christine Palmer.

Réalisé par Sam Raimi, Doctor Strange in the Multivers of Madness sortira au cinéma le 6 mai 2022 aux États-Unis et le 4 mai en France.

Source : ComicBook