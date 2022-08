Doctor Strange 2 : les fans découvrent un détail époustouflant sur le multivers

Doctor Strange in the Multiverse of Madness © Marvel

Les fans découvrent encore des détails cachés au sein du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sorti le 4 mai 2022 en France. Sur Reddit, un spectateur aux yeux d’aigle a notamment remarqué un détail étonnamment bien pensé du blockbuster, qui était passé inaperçu.

Un lien direct avec la série WandaVision

Dans sa recherche pour remplacer ses enfants, la Sorcière rouge (Elizabeth Olsen) traverse plusieurs univers différents et particulièrement, Terre-838. Elle se bat pour s’emparer du Darkhold, le grimoire obscur ultime (une collection de toutes les sorts maléfiques existants) afin de l’utiliser pour tisser des rêves. Si les choses ne se sont pas forcément bien passées pour Wanda Maximoff, il y a un peu d’espoir pour un variant d’elle.

Dans la chambre des enfants de Wanda, Billy et Tommy, tout est inversé par rapport à son apparition dans la série. Les deux lits, la lampe, les affiches, etc. Autrement dit, Terre-838 serait un miroir pur et simple de Terre-616. Cela pourrait paraître insignifiant, mais cela montre une certaine attention aux détails pour le multivers Marvel.

Wanda n’est plus une Avenger dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais plutôt, la grande méchante du film. Elle poursuit Strange et America à travers le multivers et n’hésite pas à semer le chaos et terrasser toutes celles et ceux qui se tiennent sur sa route, notamment les Illuminati.

