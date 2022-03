Doctor Strange 2 : Patrick Stewart confirme son retour en Professeur Xavier

Patrick Stewart de retour – Crédit : 20th Century Studios

Doctor Strange 2 livre un trailer pour le moins explosif dans lequel les multivers se multiplient à l’infini. Forcément, beaucoup misent sur la venue d’anciens super-héros comme Iron Man et Spider-Man. Sans oublier la rumeur d’un retour de Professeur Xavier sous les traits de Patrick Stewart, l’interprète du X-Men pendant plus de 20 ans. Seulement voilà : après sa mort dans Logan, l’homme réfutait être présent. Mais finalement, le comédien dévoile sa présence au casting de Doctor Strange 2 !

Le célèbre X-Men introduit dans le Marvel Cinematic Universe

Sir Patrick Stewart vend la mèche. Le comédien reprend le rôle du Professeur Xavier dans Doctor Strange 2. C’est le second X-Men à revenir après Evan Peters dans WandaVision sur Disney+. Pendant des semaines, les fans parlaient d’un retour de Charles Xavier après avoir aperçu la silhouette et entendu la voix du comédien. Une présence que le principal intéressé « confirme » lors d’une interview en marge de la saison 2 de Star Trek : Picard sur Prime Video. L’homme parle de la rencontre avec Stephen Strange et semble vouloir en dire plus.

Le Professeur Xavier serait extraordinairement prudent, vigilant et se sentirait peut-être un peu en insécurité. Parce qu’il y a quelque chose de possiblement dangereux chez [Stephen Strange]. Cela met Charles Xavier sur ses gardes. Patrick Stewart

Lorsqu’on lui parle du trailer diffusé pendant le Super Bowl, le comédien admet n’avoir que peu prêté attention aux retours sur le moment.

Ce n’est que le lendemain, quand je me suis réveillé et que j’ai regardé mon téléphone, que j’ai constaté avoir été bombardé de réactions. Mes chargés de relations publiques m’avaient envoyé des retours. Patrick Stewart

Si Patrick Stewart n’apparaît que rapidement et dans l’ombre, les fans l’ont reconnu immédiatement. Une rapidité surprenante pour l’acteur !

En fait, je n’ai pas reconnu ma propre voix. Elle sonnait différemment. Je ne sais pas si j’avais un rhume ou autre chose à ce moment. J’ai été étonné. Tout ce qu’ils ont vu, c’est l’arrière de mon épaule et un lobe d’oreille, rien d’autre. Il y a eu autant de connexions faites. Mais ça m’a fait plaisir [de voir les réactions]. Patrick Stewart

Doctor Strange 2 sort le 4 mai 2022 au cinéma.

Source : Bleeding Cool