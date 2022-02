Doctor Strange 2 : une nouvelle fuite confirme la présence de Spider-Man et Iron Man

Un futur set LEGO laisse présager l’apparition de deux super-héros phares de Marvel dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Spider-Man et Iron Man. On vous décortique tout ça.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness © Marvel

Le continuum spatio temporel sera une fois de plus bouleversé dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness dont la sortie est prévue le 4 mai prochain. Et qui dit multivers, dit caméos ! D’après un leaker, de nombreux personnages cultes apparaîtront dans le film. Et de dresser une liste intégrant notamment Captain Marvel, Professeur X, Magneto mais aussi Deadpool et Iron Man.

La présence supposée de Tony Stark vient d’ailleurs de prendre de la consistance grâce à une rumeur toute fraîche. Le compte Instagram @tandnbricks rapporte que LEGO commercialisera un set « The Sanctum Sanctorum » (76218) vers mai ou juin 2022 au prix de 210 dollars. Pour rappel, cette grande demeure aussi appelée « le Saint des Saints » n’est autre que le sanctuaire new-yorkais du Maître des Arts mystiques. LEGO avait d’ailleurs déjà commercialisé un tel set par le passé sous le nom de 76108.

Doctor Strange 2 : Spidey et Iron Man seraient présents

Mais c’est bien la composition supposée de la boîte qui a retenu notre attention. Et pour cause, celle-ci embarquerait des figurines de trois versions de Doctor Strange, de Wanda Maximoff, du Baron Mordo mais aussi d’Iron Man et de Spider-Man, relate le site Brick Fanatics. De quoi confirmer l’apparition de ces derniers dans le film ? En raison de la présence d’une figurine de la Sorcière Rouge, il semble bien que ce set soit basé sur Doctor Strange 2, le personnage étant au cœur de l’intrigue. Strange pourrait ainsi avoir affaire à Spidey et Iron Man !

Si cela se confirme, l’homme-araignée apparaissant dans Doctor Strange 2 pourrait bien être incarné par Tobey Maguire après son apparition remarquée dans No Way Home. C’est une photo montrant les deux doubleurs portugais de Wanda et du Spidey de Maguire qui nous a mis la puce à l’oreille. En guise de légende, on pouvait lire la mention suivante : « De bonnes choses arrivent ». Il n’en fallait pas plus pour lancer la rumeur Maguire, d’autant que c’est Sam Raimi qui sera aux manettes. Soit le réalisateur de la trilogie Spider-Man mettant en vedette Maguire.

Quant à Iron Man, les fuites potentielles autour de sa présence sont légion. Une mystérieuse silhouette brillante faisant penser au personnage apparaît d’ailleurs dans la bande-annonce (1:34). Qui plus est, un leak avait même prédit le retour de Robert Downey Jr. et l’arrivée de Tom Cruise dans Doctor Strange 2. Si l’information se confirme, deux variants de Tony Stark seraient intégrés dans l’intrigue, le personnage que l’on connaît étant décédé dans Endgame.

Source : Brick Fanatics