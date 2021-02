DOOM 2 : le mod standalone Total Chaos transforme le jeu en survival horror

La célèbre franchise DOOM refait parler d’elle, mais il ne s’agit pas cette fois-ci d’un nouveau défi de « Will it run DOOM ? » comme le programmeur qui y a joué sur un test de grossesse. Aujourd’hui, c’est DOOM 2, sorti en 1994, qui est mis en avant grâce au mod Total Chaos développé par « Wadaholic ». D’ailleurs, Total Chaos est bien plus qu’un simple mod et c’est la raison pour laquelle il est disponible en standalone. Cela signifie qu’il ne nécessite pas le jeu de base pour tourner. Vous pouvez donc y jouer immédiatement après l’avoir téléchargé et extrait les fichiers.

Le mod Total Chaos de DOOM 2 – Crédit : Alpha Beta Gamer / Wadaholic

Le moddeur Wadaholic est un passionné de DOOM depuis sa plus tendre enfance. Il a fait ses débuts en tant que moddeur dès l’âge de 8 ans à peine en créant une custom map sur DOOM 2. Le mod Total Chaos est un projet encore plus ambitieux qu’il a mis pas moins de 17 ans à terminer.

Total Chaos est un savant mélange entre DOOM et Resident Evil

Tout a commencé en 2004 lorsque Wadaholic a voulu relever le défi de transformer le jeu de tir à la première personne DOOM en véritable survival horror. Pour y parvenir, le moddeur s’est servi de GZDoom qui est un portage du moteur de Doom permettant de faire tourner les jeux et les mods sur les configurations de PC modernes avec différents ajouts comme des effets de lumières, des sols inclinés, etc.

Ainsi, à l’instar du mod Punch-Out!! sorti l’année dernière, Total Chaos ne ressemble en rien à DOOM 2. Il ne s’agit donc pas de sauver l’humanité en massacrant des démons qui ont envahi la Terre. Dans Total Chaos, le joueur est plongé dans l’environnement sinistre et lugubre de la ville minière abandonnée du nom de Fort Oasis. Outre les lumières scintillantes qui font monter la tension ou les inscriptions gravées avec du sang, les dangers de Total Chaos sont les zombies affamés.

Enfin, le moddeur Wadaholic a agréablement surpris la communauté en réussissant à créer un mod de DOOM 2 qui se rapproche davantage de Resident Evil, Amnesia ou Silent Hill que du FPS original. D’ailleurs, la franchise pourrait bientôt arriver en réalité virtuelle avec DOOM Eternal.

Source : Screen Rant