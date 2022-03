Dragon Ball, Disney, Chucky, Annabelle : l’IA donne vie à ces personnages

Et si Son Goku de Dragon Ball existait dans la vraie vie ? Et si les poupées maléfiques Chucky et Annabelle étaient bien réelles ? Un artiste numérique se sert de l’intelligence artificielle pour donner vie aux personnages les plus connus.

L’artiste numérique brésilien Hidreley Diao s’est déjà forgé une réputation dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il s’est spécialisé dans les portraits réalistes de personnages de films et dessins animés comme Les Simpson, Raiponce, Peter Pan, Pocahontas, La Petite Sirène et bien d’autres. Son travail est souvent félicité pour le réalisme des portraits.

Son Goku et Annabelle en vrai – Crédit : @hidreley / Instagram

Hidreley a aussi créé les portraits de dizaines de personnalités historiques, religieuses et mythologiques comme Napoléon, Jules César, Chopin, Zeus, etc. Cette fois-ci, on vous partage d’autres créations de l’artiste. Des personnages des films d’animation Encanto, Raya, Lilo et Stitch de Disney, Dragon Ball, Tintin, Chucky et Annabelle sont au rendez-vous. Voici une sélection de quelques portraits partagés sur le compte Instagram de Hidreley Diao.

Son Goku – Dragon Ball

@hidreley / Instagram

Annabelle

@hidreley / Instagram

Chucky

@hidreley / Instagram

Lilo – Lilo et Stitch

@hidreley / Instagram

Raya – Raya et le Dernier Dragon

@hidreley / Instagram

Tintin

@hidreley / Instagram

Bruno – Encanto

@hidreley / Instagram

Camilo Madrigal – Encanto

@hidreley / Instagram

Isabela Madrigal – Encanto

@hidreley / Instagram

Julieta Madrigal – Encanto

@hidreley / Instagram

Luisa Madrigal – Encanto

@hidreley / Instagram

Mirabel Madrigal – Encanto

@hidreley / Instagram

Pepa Madrigal – Encanto

@hidreley / Instagram

Pour créer tous ces portraits aussi réalistes les uns que les autres, l’artiste Hidreley Diao utilise Photoshop et trois applications mobiles : FaceApp, Gradiente et Remini. Ces applications sont spécialisées dans la transformation d’images par l’intelligence artificielle.

D’ailleurs, de nombreux portraits sont créés par Hidreley Diao sur demande. En effet, il demande régulièrement aux membres de sa communauté les prochains personnages qu’ils souhaiteraient voir. Parmi les suggestions les plus récentes, Astérix et Obélix ont été demandés à plusieurs reprises. L’artiste brésilien n’a pas encore confirmé s’il fera bientôt ces personnages. Néanmoins, ce serait amusant de voir une version réaliste d’Astérix et d’Obélix, les protagonistes de la célèbre bande dessinée française de René Goscinny.

Source : Hidreley Diao / Instagram