Dragon’s Dogma 2 : une série de grosses mises à jour arrivent, voici les nouveautés

Dragon’s Dogma 2

Fans de Dragon’s Dogma 2, l’heure est aux réjouissances : Capcom a prêté une oreille attentive aux critiques et s’engage à les corriger via une série de mises à jour importantes destinées à améliorer votre expérience de jeu sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC. Aucune date de sortie n’a été précisée.

Dragon’s Dogma 2 reçoit un souffle nouveau grâce aux mises à jour de Capcom

L’un des points noirs majeurs pointés par les joueurs était l’impossibilité de démarrer une nouvelle partie sans écraser leur sauvegarde existante. Source de frustration, ce problème sera bientôt de l’histoire ancienne. Grâce aux prochaines mises à jour, vous pourrez enfin recommencer l’aventure à zéro et forger un nouveau destin pour votre Arisen.

Autre élément qui a semé la discorde : l’accès tardif à votre propre demeure. En effet, quoi de plus frustrant que d’arpenter inlassablement les contrées du Gransys sans véritable point de chute ? Grâce aux mises à jour à venir, une quête permettant d’obtenir un logement plus tôt dans le jeu sera désormais disponible. Vous pourrez enfin poser vos valises et souffler un peu entre deux combats.

Des améliorations techniques et visuelles bienvenues

Les joueurs PC ne sont pas en reste. La qualité de l’image sera améliorée grâce à la technologie DLSS Super Resolution, et un correctif bienvenu supprimera l’affichage de modèles de basse qualité sous certains paramètres. Fini les textures baveuses, place à une expérience visuelle plus nette.

Sur Xbox Series X|S et PlayStation 5, les joueurs auront plus de contrôle sur l’aspect visuel du jeu. Vous pourrez activer ou désactiver le flou de mouvement et le ray tracing, et même choisir entre une fréquence d’images variable pour une action plus fluide ou une fréquence plafonnée à 30 ips pour une expérience plus stable. Des optimisations supplémentaires pour la fréquence d’images sont d’ailleurs prévues dans des mises à jour ultérieures.

Malgré ces problèmes de lancement entachant la première impression, Dragon’s Dogma 2 reste un RPG d’action apprécié. Salué pour son système de combat assez riche et exigeant, son univers fantasy immersif et son bestiaire, le jeu est même considéré comme l’un des meilleurs titres Xbox et PC récents par plusieurs critiques.

Mises à jour pour toutes les plateformes (PS5, Xbox Series, Steam)

Ajout d’une option pour lancer une nouvelle partie lorsqu’un fichier de sauvegarde existe déjà

Changement du nombre d’objets « Art de la Métamorphose » disponibles aux Guildes des Pions en jeu à 99

Rendre la quête permettant aux joueurs d’avoir leur propre logement (où ils peuvent sauvegarder et se reposer) disponible plus tôt dans le jeu

Différents correctifs relatifs à l’affichage des textes

Correction de différents bugs

Mises à jour pour PS5 et Xbox Series

Ajout de l’option pour activer ou désactiver le flou de mouvement dans le menu Options

Ajout de l’option pour activer ou désactiver le Ray Tracing dans le menu Options

Ajout de l’option pour mettre le Frame Rate en Variable ou Max 30 FPS dans le menu Options

À noter que cela n’affectera pas significativement le Frame Rate. Des améliorations sur ce terrain sont prévues dans de prochaines mises à jour.

Mises à jour pour Steam