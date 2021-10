Dune 2 est officiellement annoncé pour octobre 2023

Jacques Villeneuve, le réalisateur vient lui-même d’apprendre la nouvelle. « Je viens de recevoir des nouvelles de Legendary que nous allons officiellement de l’avant avec Dune: Part Two. C’était un de mes rêves d’adapter Frank Herbert’s Dune, et j’ai les fans, les acteurs et l’équipe, Legendary et Warner Bros à remercier pour avoir soutenu ce rêve. Ce n’est que le début. »

La suite de Dune est annoncée officiellement – Crédits : Legendary Pictures

L’histoire a toujours été conçue pour être deux films distincts avec le générique d’ouverture du film indiquant même « Part One ». « Je voulais au départ faire les deux parties simultanément. Pour plusieurs raisons, cela ne s’est pas produit, et j’ai accepté le défi de faire la première partie et d’attendre de voir si le film suscite suffisamment d’enthousiasme. » En bref, si le film ne cartonnait pas sur HBO Max, il n’y aurait pas eu de suite.

Dune : le défi était de taille

Avec 165 millions de dollars de budget (hors marketing) et une sortie repoussée d’un an à cause de la pandémie, le défi était de taille. D’autant que le livre de Frank Herbert reste obscur pour le grand public. Jusque là, Dune a amassé plus de 223 millions de dollars au box-office mondial, dont environ 41 millions côté domestique. Le démarrage américain finalement dépassé les estimations, permettant aux producteurs de prendre la décision finale quant à la mise en oeuvre du prochain opus.

« Nous sommes ravis de continuer ce voyage avec Denis et son casting et son équipe, et nos partenaires chez Legendary, et nous avons hâte de présenter le nouveau chapitre de cette fable épique, dans les cinémas en octobre 2023. » a déclaré Tony Emmerick, le Boss de Warner Bros.

Dune 2 : qui sera a l’affiche ?

Une grande partie de la distribution – dont Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, Rébecca Ferguson dans le rôle de Lady Jessica Atreides, Zendaya dans le rôle de Chani et Stellan Skarsgård dans le rôle du baron Vladimir Harkonnen – devrait revenir. Quant à savoir qui d’autre pourrait être de retour, cela devrait rester une surprise.

Dune 5 ?

Herbert a écrit cinq suites au roman original de Dune, donc ce n’est peut-être pas la fin. Villeneuve envisageant déjà d’amener Dune Messiah à l’écran également. Mais il ne va pas s’avancer sur le sujet. Nous pouvons déjà nous réjouir que le film soit le plus gros succès de Warner Bros en ces temps de pandémie.

Source : Collider