Dune 2 : le tournage est sur le point de commencer en Hongrie

La semaine dernière, nous avons appris que la date de sortie de Dune 2 a été repoussée de quelques semaines. Au lieu d’arriver le 20 octobre 2023 en salles, Dune 2 sortira le 17 novembre 2023 au cinéma. Finalement, ce délai n’était pas le signe annonciateur de mauvaises nouvelles pour le film de Legendary et Warner Bros. Et pour cause, le tournage de Dune 2 est sur le point de commencer.

Selon un nouveau rapport de Deadline, l’équipe de production a prévu de débuter le tournage d’ici quelques jours, le 21 juillet plus précisément. Les caméras seront à Budapest en Hongrie. La capitale avait déjà servi de lieu de tournage pour le premier Dune.

Dune 2 est déjà en cours de préproduction en Italie

Depuis l’officialisation de Dune 2 quelques jours seulement après la sortie de la première partie en 2021, les fans attendent avec impatience de découvrir les premières images de Dune 2. Il faudra encore patienter avant de voir la première bande-annonce de Dune 2, mais le film est en tout cas sur la bonne voie.

De plus, le rapport de Deadline a aussi précisé que Dune 2 est actuellement en préproduction à Altivole, en Italie. Des images seront filmées pendant deux jours, mais nous ne savons pas quels acteurs du casting seront présents. Cette préproduction se déroule plus précisément à Tomba Brion. Il s’agit du lieu de sépulture de la famille Brion construit par l’architecte Carlo Scarpa. Ce lieu a une architecture moderne qui correspond parfaitement à l’univers de Dune comme il est décrit dans le roman de Frank Herbert. Nous ne savons cependant pas quelles seront les scènes filmées en Italie.

Enfin, le synopsis de Dune 2 n’a pas encore été révélé. Néanmoins, le film se basera sur la deuxième partie du roman de science-fiction. Denis Villeneuve a même promis une incroyable tempête de sable qui sera le défi le plus technique de sa carrière. Au casting, on retrouvera notamment Thimothée Chalamet (Paul Atréides), Zendaya (Chani) et Rebecca Ferguson (Dame Jessica). Comme Denis Villeneuve l’a déjà teasé, Dune 2 est « le voyage où Paul Atréides et sa mère, Dame Jessica, entrent en contact avec la culture Fremen et rencontrent les Fremen ».

