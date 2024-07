EA Sports FC 25 : la date de sortie et un mode de jeu totalement inédit dévoilés

© Electronic Arts

Electronic Arts se retrouve un peu seul sur le marché du jeu de football avec EA Sports FC. La concurrence incarnée par e-Football tente tant bien que mal de subsister, sans parvenir à tirer la couverture à elle. De son côté, la FIFA pourrait bientôt revenir sur le devant de la scène avec une simulation développé par un nouveau studio.

En attendant, le jeu qui occupera les amateurs de ballon rond à partir de cet automne se nomme bien EA Sports FC 25. Electronic Arts vient de présenter en détail ce nouveau volet, profitant aussi de l’occasion pour révéler la date de sortie d’EA Sports FC 25.

EA Sports FC 25 arrive le 27 septembre sur PC, PlayStation et Xbox

Ce 17 juillet, Electronic Arts a dévoilé le tout premier trailer d’EA Sports FC 25. Les fans de football ont pu découvrir les premières images de la simulation annuelle du studio américain et évidemment, apprendre sa date de sortie.

EA Sports FC 25 sortira le 27 septembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Si vous précommandez l’édition Ultimate, vous bénéficierez d’un accès anticipé d’une semaine pour fouler la pelouse dès le 20 septembre.

EA dévoile quelques-unes des nouveautés embarquées par FC 25. Un mode Rush en 5v5 fait son apparition. Il se déroule sur un terrain spécifique avec des variantes des règles classiques du football. Notez qu’il existe une déclinaison Ultimate Team de ce mode qui vous permet de construire une équipe de cinq joueurs avec vos amis en contrôlant la star (ou non) de votre choix.

EA Sports FC 25 intègre aussi FC IQ, un nouveau modèle d’IA « alimenté par des données réelles, pour influencer les tactiques des joueurs grâce à de tout nouveaux rôles de joueurs ». Bien sûr, vous retrouverez probablement votre équipe et vos joueurs favoris dans la simulation, puisqu’EA FC 25 compte plus de 19 000 joueurs, 700 équipes, 30 ligues et 120 stades.