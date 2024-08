EA Sports FC 25 : voici comment accéder à la bêta

Vous souhaitez découvrir EA Sports FC 25 en avant première ? Il est justement possible d’accéder à la bêta pendant une période limitée. On vous explique tout ce qu’il y a à savoir.

Bien que la sortie d’EA Sports FC 25 soit planifiée pour le 27 septembre 2024, il est toutefois d’ores et déjà possible d’y jouer ! En effet, Electronic Arts a mis en place une bêta privée afin de vous permettre de découvrir le jeu en avant première, et bien évidemment dans le but de recueillir les précieux avis de la communauté avant l’heure. Voici tout ce que vous devez savoir si vous souhaitez profiter du jeu en accès anticipé.

La bêta d’EA Sports FC 25 a débuté depuis le 6 août à 17h et prendra fin le 27 août 2024 à la même heure. Ainsi, pendant 21 jours, les joueurs qui ont le privilège d’accéder à la bêta vont pouvoir essayer la prochaine simulation de football avant les autres.

Comme précisé dans l’intro, EA propose une bêta fermée. Ce qui signifie que seule une poignée de joueurs ont le privilège d’y accéder. Pour avoir une chance de compter parmi les heureux élus, il est nécessaire de faire partie de la communauté Electronic Arts Play Testing, en vous inscrivant directement sur le site. EA précise que vous devez également vous abonner aux communications par mail d’EA. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Rendez-vous sur votre compte EA et accédez aux Paramètres .

. Sélectionnez Préférences d’e-mails et autorisez les mails en cochant la case sous « Gérer vos préférences d’e-mails ».

et autorisez les mails en cochant la case sous « ». Sous la rubrique « Jeux préférés », sélectionnez Ajouter plus et ajoutez FC 25 .

», sélectionnez et ajoutez . Sélectionnez enfin la plateforme sur laquelle vous jouez sous « Plateformes préférées », puis validez vos préférences en cliquant sur Mettre à jour.

Vous n’avez rien d’autre à faire ensuite, si ce n’est espérer qu’Electronic Arts vous choisisse pour faire partie des testeurs. Vérifiez régulièrement votre boîte mail afin d’être certain de ne pas manquer le précieux code d’accès.

Quelques prérequis sont toutefois nécessaires pour pouvoir se joindre à la communauté de bêta-testeurs :

Avoir au minimum 18 ans.

Disposer d’une connexion Internet, d’un compte EA et accepter les divers contrats et politiques d’EA.

Résider aux États-Unis ou au Royaume-Uni.

Disposer d’un support de jeu compatible. À savoir, un PC (via Steam ou l’appli EA) ou une console de jeu : PS5 , PS4 , Xbox Series , Xbox One ou Nintendo Switch .

(via Steam ou l’appli EA) ou une console de jeu : , , , ou . Avoir un abonnement Xbox Live Gold, PlayStation Plus ou Nintendo Switch Online actif.

Si vous avez obtenu un code par e-mail, vous pourrez ensuite vous rendre sur le Xbox Store, le Playstation Store, le Nintendo Switch Online, Steam ou l’app EA en fonction de votre plateforme et activer votre code à 12 chiffres en le renseignant dans la rubrique Utiliser un code. Téléchargez ensuite la bêta qui pèse environ 50 Go, et il ne vous reste plus qu’à profiter du jeu !

Notez que votre progression sur la bêta ne sera pas sauvegardée, et vous devrez recommencer une nouvelle partie lors de la sortie du jeu le 27 septembre. Electronic Arts invite par ailleurs les joueurs à partager leurs commentaires ou à signaler d’éventuels bugs sur les forums du jeu.

❗ Précisons qu’il est strictement interdit de publier, diffuser, capturer ou partager le contenu de la bêta fermée en ligne, comme le stipule EA. Si vous enfreignez ces règles, vous serez banni de cette bêta et de toutes les prochaines à venir.

À quel contenu s’attendre sur la bêta de FC 25 ?

La bêta d’EA Sports FC 25 donne accès à plusieurs modes de jeu :

Mode Carrière

Ultimate Team

Clubs

Kick-Off

Rush 5v5

Match amicaux en ligne

Toutefois, tous les joueurs n’auront pas accès à tous les modes de jeu durant la bêta. Vous pourrez cependant découvrir les nouveautés du jeu, et notamment le nouveau modèle d’IA FC IQ.

Est-il possible d’accéder à la bêta de FC 25 en France ?

Théoriquement, il n’est pas possible de profiter de la bêta depuis la France. En effet, comme précisé plus haut, EA réserve sa bêta fermée uniquement aux personnes situées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Toutefois, vous pouvez changer votre pays de résidence depuis les paramètres de votre compte. Cela ne garantit bien entendu en rien que vous recevrez un code, mais vous mettrez au moins toutes les chances de votre côté. Pour ce faire :

Connectez-vous à votre compte EA.

Accédez à la rubrique À propos de moi .

. Modifiez vos Paramètres régionaux en vous localisant aux États-Unis ou au Royaume-Uni.

Puis-je partager mon code d’accès à la bêta avec quelqu’un d’autre ?

Non, il n’est pas possible de partager un code d’accès à la bêta de FC 25 avec un autre utilisateur. En effet, ce code est unique et par définition, il ne peut être utilisé que depuis votre support de jeu. Vous l’aurez compris, il n’est pas possible d’échanger votre code, ni de le vendre. Ainsi, si vous trouvez des codes en vente sur Internet, il s’agit ni plus ni moins d’une arnaque !

Vous n’avez pas été sélectionné pour tester FC 25 ? Rassurez-vous, il existe toujours une possibilité de jouer au jeu en avant première. Pour ce faire, vous devez précommander le jeu dans sa version Ultimate. Vous profiterez dans ce cas d’un accès anticipé au titre d’Electronic Arts dès le 20 septembre, soit une semaine avant tout le monde. On vous laisse découvrir où vous procurer le jeu au meilleur prix.

Enfin, précisons que si vous êtes abonné au service EA Play, vous aurez également la possibilité de tester le jeu de manière anticipée. Les abonnés EA Play profiteront d’une période d’essai de 10 heures le 20 septembre. Quant aux abonnés de l’offre EA Play Pro, ils pourront y jouer en illimité sur PC dès le 20 septembre.