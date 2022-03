Elden Ring : comment revêtir la culotte d’un PNJ ?

Au détour de votre aventure Elden Ring, vous ferez probablement la rencontre de Fia, une compagne de lit de mort qui possède des sous-vêtements fantaisistes. Et il est même possible de les revêtir en passant par des moyens détournés.

Comment récupérer la culotte de Fia – Crédits : Fighter. PL / FromSofware

Nombre de joueurs s’efforcent de trouver les meilleures armes dans Elden Ring pour améliorer leur force de frappe. Néanmoins, certains jettent aussi leur dévolu sur des tenues. Et pour cause, les jeux de FromSoftware partagent un point commun quant aux armures, objets et armes pouvant être équipés. Concrètement, si quelqu’un d’autre les porte ou les manie, le joueur peut normalement aussi les récupérer.

C’est ainsi le cas d’une flopée de tenues. Mais pas de la fameuse « Deathbed Smalls », cette culotte portée par Fia, un PNJ qui n’est autre qu’une compagne mortuaire. Pour faire sa rencontre, il faut se rendre dans une chambre de Roundtable Hold. Si vous l’embrassez, vous obtiendrez alors un consommable permettant d’améliorer votre équilibre. En lui parlant en secret, vous aurez également accès à des quêtes.

À lire > Elden Ring : il échappe à un joueur en se faisant passer pour un PNJ

Elden Ring : tricher pour porter une culotte affriolante

Ce personnage tapi au coin du feu porte la « Deathbed Dress », une robe qu’il est possible de revêtir, comme une myriade d’autres tenues dans Elden Ring. Toujours est-il que FromSoftware ne vous permet pas de porter les sous-vêtements de Fia. Vous l’aurez deviné, des petits malins ont évidemment trouvé un moyen détourné pour pouvoir récupérer la culotte et l’attribuer à leur personnage.

Pour récupérer cette pièce de lingerie, vous devrez donc utiliser une astuce de triche. Par conséquent, il sera impossible de l’arborer lorsque vous jouerez en ligne, le mode multijoueur étant protégé des tricheurs par l’outil Easy Anti-Cheat. En mode hors ligne, il suffit tout simplement de télécharger Cheat Engine, de lancer Elden Ring et de vous attribuer l’ID « 1930300 ». Vous pourrez ensuite parader sur la map avec votre nouvelle culotte !

Si vous ne souhaitez pas en arriver là, vous pouvez toujours satisfaire votre curiosité en visionnant ces séquences dévoilant la fameuse lingerie portée par Fia et par un joueur qui a utilisé la technique susmentionnée. Et si vous êtes friand des performance de haut-vol, regardez également ce speedrunner terminer Elden Ring en moins de trois heures sans trépasser.