Elden Ring Shadow of the Erdtree : un nouveau patch rend le DLC plus facile, voici comment

La mise à jour 1.12.2 d’Elden Ring va sûrement aider les joueurs bloqués à avancer dans Shadow of the Erdtree. Les Bénédictions de l’Arbre-Occulte augmente plus significativement les statistiques dans les premiers niveaux.

© Bandai Namco

Elden Ring se distinguait surtout pour son monde ouvert gigantesque et plein de belles surprises que pour sa difficulté extrême, contrairement aux précédents titres développés par FromSoftware. La donne change radicalement avec le DLC d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree.

Si le plaisir de découvrir progressivement les environnements est toujours là, les ennemis et les boss de l’extension sont bien plus coriaces que ceux de l’aventure principale, à tel point que la communauté se montre particulièrement cinglante avec le DLC d’Elden Ring sur Steam. Le patch 1.12.2 devrait faciliter la tâche de tous les joueurs frustrés par la difficulté de Shadow of the Erdtree.

Le patch 1.12.2 d’Elden Ring Shadow of the Erdtree va aider les joueurs bloqués par la difficulté

FromSoftware vient sûrement de publier un patch salvateur pour une bonne partie des joueurs de Shadow of the Erdtree. La mise à jour 1.12.2 déployée sur PC, PlayStation et Xbox devrait faciliter l’aventure.

À lire > Elden Ring Shadow of the Erdtree pas cher : où acheter le jeu au meilleur prix ?

Dès maintenant, augmenter son niveau de Bénédiction de l’Arbre-Occulte à un site de grâce améliorera davantage l’attaque et réduira davantage les dégâts subis par votre personnage. Vous profiterez de ce changement jusqu’à la première moitié des améliorations permanentes effectuées.

A calibration update has been released for #ELDENRING Shadow of the Erdtree.



Update notes are available here: https://t.co/RexDY49EOg



Thank you for your support and passion. pic.twitter.com/Jz9S0Y0fnK — ELDEN RING (@ELDENRING) June 26, 2024

Ensuite, l’efficacité des Bénédictions de l’Arbre-Occulte sera moins significative. Toutefois, Bandai Namco précise que la réduction des dégâts accordée par le dernier niveau d’amélioration devient légèrement plus importante.

On comprend bien que Bandai Namco et FromSoftware souhaitent faciliter la progression durant les premières heures de jeu de Shadow of the Erdtree après les nombreuses critiques des joueurs sur la difficulté de l’extension. Désormais, il revient à ces derniers de bien penser à utiliser leurs Esquilles de l’arbre-Occulte dans le DLC d’Elden Ring pour augmenter leur niveau.

Notez que le patch 1.12.2 corrige également un bug qui activait automatiquement le ray tracing sur PC lorsqu’une ancienne version du jeu était chargée. L’instabilité du framerate constatée par de nombreux joueurs pourrait s’expliquer par l’activation du ray tracing, alors pensez à vérifier cette donnée dans les paramètres.