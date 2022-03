Elden Ring : il échappe à l’envahisseur en se faisant passer pour un PNJ

Une technique originale pour se jouer d’un envahisseur – Crédits : From Software / u/xdc_lis

Depuis la sortie du RPG, certains joueurs font parler d’eux en réalisant des exploits pour le moins impressionnants. Un speedrunner est notamment parvenu à achever Elden Ring en moins de trois heures sans mourir. Aujourd’hui, nous vous relatons la technique audacieuse d’un joueur qui a réussi à tromper un envahisseur en agissant comme un PNJ.

Dans le titre de FromSoftware, il est possible d’envahir un autre monde pour défier un joueur sur son propre terrain. Un envahissement qui ajoute du piquant puisque celui-ci s’avère très stressant pour la cible, celle-ci craignant à tout moment de se faire embrocher dans un coin sombre. Mais l’utilisateur de Reddit xdc_lis a eu la bonne idée de se déguiser en PNJ pour se jouer de son adversaire. Près de l’église d’Elleh, il commence par éliminer un soldat ennemi en train de patrouiller sur le chemin.

Elden Ring : agir comme un PNJ pour tromper l’envahisseur

Ensuite, il donne le feu vert pour se laisser envahir. Puis s’efforce de patrouiller à la manière du soldat en brandissant une torche et en marchant de manière mécanique. L’envahisseur se précipite alors à sa recherche mais n’y voit que du feu. Dans la séquence cocasse (que vous pouvez visionner ci-dessous), il est très amusant d’observer le joueur adverse passer plusieurs fois à côté de sa proie sans se douter une seule seconde qu’il s’agissait d’un vrai joueur.

« J’ai vu la boussole et j’ai continué à la suivre, mais je n’ai aperçu que les PNJ et je me suis dit ‘je suppose qu’il est parti dans l’autre sens puisqu’il n’a pas éliminé ces gars' », souligne un utilisateur qui assure être l’envahisseur trompé par la malice de xdc_lis. Et d’ajouter avec fair-play : « Bien joué ! »

Toujours au rayon des histoires farfelues sur le jeu, un joueur est tombé récemment sur un easter egg de… La Reine des Neiges dans Elden Ring.