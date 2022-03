Elden Ring : un speedrunner termine le jeu en moins de 3 heures sans mourir

Elden Ring est sorti depuis moins de deux semaines, mais les joueurs les plus talentueux commencent déjà à réaliser des exploits. Un speedrunner nommé « niko bellic » a réussi à terminer le Souls-like impardonnable de FromSoftware en moins de 3 heures. Il lui a fallu exactement 2 heures 35 minutes et 25 secondes pour terminer l’histoire d’Elden Ring et devenir un Seigneur d’Elden.

Elden Ring – Crédit : FromSoftware

Finir Elden Ring en moins de 3 heures est déjà un exploit en lui-même puisqu’il faut réussir à battre tous les boss dans ce laps de temps. Le speedrunner est cependant allé encore plus loin puisqu’il n’est pas mort une seule fois au cours de sa partie. Il a donc réussi à affronter tous les boss sans vider entièrement sa barre de vie. C’est un véritable exploit, probablement le plus impressionnant jusqu’à présent.

Un speedrun d’Elden Ring en moins de 3 heures sans mourir avec la classe Vagabond, c’est possible

Le speedrunner niko bellic a partagé sa run dans une vidéo YouTube. Il a choisi la classe Vagabond qui est la meilleure pour débuter dans le Souls-like. En effet, le Vagabond est une classe polyvalente pour débuter. Il est équipé d’une épée longue, d’un bouclier et d’une hallebarde. Au départ, la classe possède 15 points de vigueur, 14 points de force, 11 points d’endurance et 13 points de dextérité.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le joueur a évidemment dû se déplacer rapidement à travers la carte en chevauchant Torrent pour se rendre d’un boss à un autre. Il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps à explorer le vaste monde ouvert. Le joueur est d’ailleurs un habitué des speedruns puisque sa chaîne YouTube en contient des dizaines. Néanmoins, un speedrun d’un Souls-like est toujours impressionnant à regarder.

Le speedrunner connaît déjà tous les secrets des boss d’Elden Ring alors que certains joueurs sont encore bloqués au premier boss qui semble particulièrement redoutable au premier abord. Enfin, le véritable premier boss est le Rejeton greffé qui est censé tuer le joueur dès les premières minutes de jeu. Néanmoins, des joueurs persévérants ont réussi à l’éliminer.

Source : Screen Rant