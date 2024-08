Elden Ring : faites une croix sur la suite, il n’y aura plus de monde ouvert aussi grand

Elden Ring a fait sensation avec son immense monde ouvert, tout comme son DLC Shadow of the Erdtree. FromSoftware prévient les joueurs : il ne compte pas proposer d’aventure aussi vertigineuse dans les années à venir.

© Bandai Namco

Elden Ring tranche radicalement avec les précédents Souls de FromSoftware de par sa structure. Il permet aux joueurs de parcourir un immense monde ouvert fourmillant de secrets ainsi que de boss et de mini-boss optionnels, tandis qu’il n’y a finalement qu’une poignée d’ennemis majeurs obligatoires.

Facile de comprendre pourquoi le développement d’Elden Ring s’est étendu sur tant d’années au vu du contenu du jeu. Malgré son grand succès critique et commercial, FromSoftware ne compte visiblement pas se relancer dans un projet aussi ambitieux. Faut-il oublier Elden Ring 2 ?

Il n’y aura plus de jeu aussi grand qu’Elden Ring chez FromSoftware

Profitez bien du monde ouvert d’Elden Ring et de son DLC Shadow of the Erdtree si ce n’est pas encore fait : FromSoftware ne devrait plus proposer d’aventure aussi vertigineuse. Hidetaka Miyazaki, le directeur du jeu et président de l’entreprise, l’explique à The Guardian.

« En termes d’échelle, je dirais qu’Elden Ring est vraiment la limite. Nous avons exploité toutes les ressources et tous les talents auxquels nous avons accès… À plus grande échelle, j’aurais des inquiétudes. La prochaine étape consistera peut-être à multiplier les projets, afin que certains des jeunes talents aient l’occasion de gérer et de diriger la conception de projets plus modestes », explique Hidetaka Miyazaki.

Elden Ring a certainement ouvert la voie à des Souls-like en open world, mais ils viendront probablement d’autres studios souhaitant se placer dans le sillage du développeur japonais. Il ne faut pas tirer un trait définitif sur un Elden Ring 2, mais il ne devrait pas sortir avant de très nombreuses années s’il nous parvient un jour.

À lire > Elden Ring Shadow of the Erdtree pas cher : où acheter le DLC au meilleur prix ?

En effet, difficile d’imaginer le studio sortir une suite moins ambitieuse à la va-vite simplement pour répondre à l’attente du public. Les fans inconditionnels de Dark Souls rebutés par la structure d’Elden Ring, eux, ne seront assurément pas refroidis par la nouvelle. Rappelons qu’une vieille rumeur veut que FromSoftware travaille sur une nouvelle IP exclusive à la PS5.