Elden Ring Shadow of the Erdtree pas cher : où précommander le jeu au meilleur prix ?

La suite d’Elden Ring s’est fait attendre. Dans quelques jours, les fans du Souls-like de From Software vont enfin pouvoir se défouler sur Shadow of the Erdtree, dont la sortie est prévue pour le 21 juin. Découvrez où acheter l’extension moins cher avant sa sortie.

Deux ans après s’être imposé comme le jeu de l’année 2022, Elden Ring, ce Souls-like impitoyable, a droit à une extension, qui promet de donner une suite à l’histoire et d’apporter son lot de nouveautés et de défis à relever. Shadow of the Erdtree sera disponible sur PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One, à partir du 21 juin 2024. Étant donné qu’il s’agit d’un DLC, vous devrez posséder le jeu de base Elden Ring. À moins que vous n’optiez pour une édition qui inclut le jeu. En attendant son lancement, il est possible de précommander le jeu. Sur cette page, on vous dit où vous le procurer au meilleur prix.

💰 Où acheter Shadow of the Erdtree au meilleur prix ?

L’extension Shadow of the Erdtree est disponible à la précommande en version physique et dématérialisée. Elle peut être précommandée sur la boutique en ligne de Bandai Namco, le Playstation Store, le Microsoft Store, Steam, ainsi que chez les revendeurs en ligne. Voici les prix officiels pour les différentes éditions :

Le DLC seul : 39,99 €

L’édition Premium : 49,99 €

L’édition Sote (Shadow of the Erdtree Edition) : 79,99 €

L’édition Deluxe : 99,99 €

L’édition Collector : 249,99 €

L’extension peut toutefois être trouvée à des prix plus avantageux chez les revendeurs en ligne. En effet, l’édition Sote est par exemple disponible à 60,36 € chez Leclerc et 64,99 € sur Amazon, au lieu de 79,99 €. C’est toutefois Cdiscount qui la propose au prix le plus intéressant. En effet, il est actuellement possible de précommander cette édition à 52,99 € sur la plateforme française de e-commerce.

L’édition Premium contient en plus du DLC, un livre d’illustrations et la bande-son du jeu. L’édition Sote ou Shadow of the Erdtree Edition inclut quant à elle l’extension et le jeu de base Elden Ring. L’édition Deluxe comprend pour sa part le même contenu que l’édition Sote, ainsi que les livres d’illustrations et les OST du jeu de base et de l’extension. Enfin, les fans inconditionnels peuvent mettre la main sur l’édition Collector, disponible en quantité limitée. Cette dernière contient un code de téléchargement pour l’extension Shadow of the Erdtree, un artbook, un code de téléchargement pour la bande-son originale, ainsi qu’une statuette de 46 cm de haut de Messmer l’Empaleur. Notez que vous obtiendrez un emote exclusif en précommandant n’importe quelle édition.

À lire : découvrez les spécifications minimales pour jouer à Shadow of the Erdtree sur PC.

⚔️ Que nous réserve Shadow of the Erdtree ?

Comme vous le savez si vous avez joué au jeu de base, qui présente une difficulté élevée, il s’agira d’être bien préparé si vous souhaitez avoir une chance de venir à bout des nouveaux défis qui vous attendent dans Shadow of the Erdtree. Le DLC se concentrera sur l’histoire de Miquella, le seul enfant demi-dieu de Marika que vous n’avez pas eu l’occasion de tuer dans Elden Ring.

L’extension apportera son lot de contenus avec notamment une nouvelle zone à explorer, la Terre de l’Ombre, une centaine de nouveaux équipements, mais également dix nouveaux boss auxquels se mesurer. Parmi eux, tout porte à croire qu’un certain Messmer l’Empaleur fera office d’antagoniste principal. Par ailleurs, d’autres ajouts viendront dynamiser le gameplay : de nouveaux sorts, une nouvelle catégorie de compétences qui vous permettra de réaliser des attaques acrobatiques, ou encore de nouveaux modificateurs de difficulté. En définitive, l’extension Erdtree devrait faire plaisir aux fans d’Elden Ring, en prolongeant l’expérience.