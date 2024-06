Elden Ring Shadow of the Erdtree : prix, date de sortie, tout savoir sur le DLC tant attendu

Le 21 juin 2024 signera la sortie de l’une des extensions les plus attendues de tous les temps : Shadow of the Erdtree, qui viendra terminer l’incroyable chef-d’œuvre qu’est Elden Ring. On vous résume tout ce qu’il faut savoir avant sa sortie.

Plus de deux ans après sa sortie, les fans d’Elden Ring peuvent enfin se réjouir. Le 21 juin 2024 sortira Shadow of the Erdtree, une extension massive pour le jeu de rôle en monde ouvert de From Software, qui se déroule dans une toute nouvelle zone. Cette extension semble également approfondir l’histoire du jeu de base en se concentrant sur Miquella, un personnage important dans Elden Ring, mais dont l’histoire était restée incomplète à la fin du jeu.

Alors que la sortie de l’extension approche à grands pas, nous disposons enfin de faits concrets concernant Shadow of the Erdtree, bien que beaucoup de spéculations subsistent encore parmi les joueurs. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette extension narrative d’Elden Ring, de sa date de sortie à ce qu’elle inclura.

Quand Sortira Shadow Of The Erdtree ?

L’annonce de From Software a confirmé que le DLC sortirait le 21 juin 2024. Nous connaissons désormais les heures de sortie précises pour différents fuseaux horaires, y compris pour la France. Le jeu sera disponible en France à minuit pile, le vendredi 21 juin 2024.

Regardez la bande-annonce de Shadow Of The Erdtree ici

La bande-annonce de Shadow of the Erdtree de From Software a dévoilé de nombreuses informations sur le DLC. Elle a confirmé les théories des fans selon lesquelles l’extension se concentrerait sur Miquella, le seul empyréen demi-dieu que les joueurs ne pouvaient pas affronter dans le jeu de base.

La bande-annonce établit également que Shadow of the Erdtree se déroulera dans une nouvelle zone liée, mais distincte, des Interzones, et présente Messmer l’Empaleur, qui semble être un nouveau demi-dieu et le principal boss de cette extension.

Bien que la bande-annonce ne donne pas trop de détails concrets, en plus de Messmer, elle montre ce qui semble être plusieurs nouveaux boss, ainsi que de nouvelles armes, compétences et sorts – nous reviendrons sur certains de ces éléments plus tard. La bande-annonce a également déclenché de nombreuses spéculations parmi la communauté Elden Ring concernant la nature des Terres de l’Ombre et ce que son histoire apportera au jeu.

Combien coûte Shadow Of The Erdtree ?

Il existe plusieurs options de précommande pour Shadow of the Erdtree, y compris une énorme édition collector avec de nombreux bonus inclus. Vous pouvez trouver diverses options de précommande sur le site de Bandai Namco ou dans la boutique numérique de la plateforme de votre choix.

L’édition collector de Shadow of the Erdtree comprend un livre d’art physique et une grande statue de Messmer, mais elle est onéreuse

Prix en France

L’extension seule : Si vous ne souhaitez que l’extension et possédez déjà Elden Ring, Shadow of the Erdtree vous coûtera environ 40 € .

: Si vous ne souhaitez que l’extension et possédez déjà Elden Ring, Shadow of the Erdtree vous coûtera environ . L’édition Premium : Cette édition est à 50 € et comprend un livre d’art numérique et la bande-son originale.

: Cette édition est à et comprend un livre d’art numérique et la bande-son originale. L’édition Deluxe : Vous pouvez également opter pour l’édition Deluxe de Shadow of the Erdtree, qui comprend à la fois Shadow of the Erdtree et Elden Ring, ainsi que les livres d’art numériques et les bandes-son des deux jeux. Ce pack est disponible pour 100 € sur Steam.

: Vous pouvez également opter pour l’édition Deluxe de Shadow of the Erdtree, qui comprend à la fois Shadow of the Erdtree et Elden Ring, ainsi que les livres d’art numériques et les bandes-son des deux jeux. Ce pack est disponible pour sur Steam. L’édition Collector : Enfin, il y a l’offre la plus complète : l’édition Collector de Shadow of the Erdtree pour 250 €. Celle-ci est disponible sur le site de Bandai Namco et comprend l’extension, une statue de Messmer de 45 cm, un livre d’art relié de 40 pages, ainsi qu’un bon pour une version numérique de l’extension et de sa bande-son.

Avec toutes les versions en précommande, vous obtiendrez également une emote exclusive en jeu.

Plateformes pour Shadow Of The Erdtree

Shadow of the Erdtree sera disponible sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC. Rappelons que l’extension ne sera pas disponible sur le Xbox Game Pass.

Configuration requise pour Shadow Of The Erdtree sur PC

Voici les spécifications minimales requises pour Elden Ring : Shadow of the Erdtree, ainsi que les spécifications recommandées pour exécuter le jeu dans des conditions optimales.

Minimum :

Windows 10

Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 3 3300X

ou 12 Go de RAM

Nvidia GeForce GTX 1060 3 Go , AMD Radeon RX 580 4 Go , ou Intel Arc A380 6 Go

, , ou DirectX 12

80 Go d’espace de stockage

Périphérique audio compatible Windows

Recommandé :

Windows 10 ou 11

Intel Core i7 8700K ou AMD Ryzen 5 3600X

ou 16 Go de RAM

Nvidia GeForce 1070 8 Go , AMD Radeon RX Vega 56 8 Go , ou Intel Arc A750 8 Go

, , ou DirectX 12

80 Go d’espace de stockage

Périphérique audio compatible Windows

Histoire, cadre et personnages de Shadow Of The Erdtree

Les détails concernant la narration de Shadow of the Erdtree sont encore limités, mais nous avons quelques informations clés tirées de la bande-annonce et des interviews du directeur Hidetaka Miyazaki.

Le bras de Miquella et son cocon seront votre point d’accès à la Terre de l’Ombre

Tout d’abord, parmi les nouveaux personnages de Shadow of the Erdtree que nous avons vus jusqu’à présent, l’accent principal sera mis sur Miquella, ou du moins, il jouera un rôle majeur dans l’histoire.

Miquella est l’un des enfants demi-dieux de la Reine Marika, et bien que vous ayez probablement affronté et tué la plupart de ses enfants dans le jeu de base, Miquella n’en faisait pas partie. Si vous avez exploré le Palais de Mohgwyn et vaincu Mohg, vous auriez vu le bras de Miquella dépassant d’un cocon. Interagir avec ce bras est la manière d’accéder au contenu de l’extension.

Shadow of the Erdtree se déroule dans une nouvelle zone appelée la Terre de l’Ombre, qui semble être une sorte de réalité alternative similaire, mais différente, des Interzones, où se déroule le reste d’Elden Ring. C’est un lieu “obscurci par l’Erdtree” et “où Marika a posé le pied pour la première fois”, nous dit la bande-annonce.

Nous avons également appris qu’il s’agissait du site d’une guerre apparemment menée par Marika, semblable à celles qu’elle a combattues contre les géants et les mages de Raya Lucaria. Miyazaki affirme que cela existe dans le même espace physique que les Interzones. Nous savons également que pour atteindre la Terre de l’Ombre, Miquella se “dépouille de sa chair, de sa force, de sa lignée. De tout ce qui est doré.” Quoi que cela signifie.

L’extension pourrait se situer dans une réalité alternative

Selon Miyazaki, ce lieu est aussi grand, voire plus grand, que Limgrave, la première grande zone ouverte que les joueurs explorent dans Elden Ring. Il a également déclaré à Eurogamer que cette extension est la plus grande que le développeur ait jamais réalisée pour l’un de ses jeux.

Enfin, n’oubliez pas : pour jouer à Shadow of the Erdtree, il faudra battre Général Radahn et Mohg, le Seigneur du sang, si ce n’est pas encore fait.

Une nouvelle zone à explorer

L’extension introduit une nouvelle zone appelée la Terre de l’Ombre, un vaste territoire à explorer, semblable en taille à la région de Limgrave dans le jeu de base. Cette nouvelle zone promet d’être riche en aventures et en secrets, offrant aux joueurs un terrain de jeu encore plus vaste pour leurs exploits.

Des nouveaux boss auxquels se frotter

L’extension ajoute dix nouveaux boss à combattre. Parmi eux, Messmer l’Empaleur, qui semble être un antagoniste majeur de l’histoire. D’autres boss incluent de nouvelles variantes des Sentinelles de l’Arbre et des Cavaliers de la Nuit, ainsi que des créatures non-mortes et autres adversaires redoutables.

Un nouveau boss, sorte de guerrier humain arborant une de peau de lion d’Ome

Les joueurs devront également faire face à une variété de nouveaux ennemis, qui incluent des créatures non-mortes et d’autres menaces mystérieuses de la Terre de l’Ombre. Ces ennemis apporteront de nouveaux défis et nécessiteront des stratégies de combat adaptées pour être vaincus.

Nouvelles armes et armures

L’extension introduit environ 100 nouvelles armes à collectionner et à utiliser. Parmi elles, on trouve des catégories d’armes inédites, telles que des armes de lancer, des boucliers doubles et des armes d’arts martiaux. Ces nouvelles armes permettent de diversifier les styles de jeu et offrent des possibilités d’approches tactiques variées.

Catégories d’armes : Huit nouvelles catégories d’armes sont introduites, offrant aux joueurs la possibilité d’expérimenter avec des équipements tels que des arbalètes répétitives et des armes de mêlée inspirées des arts martiaux.

: Huit nouvelles catégories d’armes sont introduites, offrant aux joueurs la possibilité d’expérimenter avec des équipements tels que des arbalètes répétitives et des armes de mêlée inspirées des arts martiaux. Armures : De nouvelles armures seront également disponibles, offrant des options supplémentaires pour personnaliser l’apparence et les capacités de votre personnage.

Nouveaux sorts et incantations

Les joueurs auront accès à de nouveaux sorts et incantations, en particulier basés sur la foi, offrant de nouvelles façons de manipuler la magie. Certains de ces nouveaux sorts semblent provenir de sources extérieures à l’Ordre d’Or, ce qui pourrait introduire de nouvelles dynamiques et effets dans le gameplay.

Un nouveau type d’incantation ?

Nouveaux logos de sorts : La bande-annonce suggère l’introduction de nouveaux types de sorts avec des logos inédits, indiquant potentiellement des écoles de magie ou des thématiques magiques entièrement nouvelles.

: La bande-annonce suggère l’introduction de nouveaux types de sorts avec des logos inédits, indiquant potentiellement des écoles de magie ou des thématiques magiques entièrement nouvelles. Incantations : Les nouvelles incantations semblent offrir une gamme d’effets variés, augmentant la diversité des approches magiques possibles.

Les Arts de Dryleaf

Une nouvelle catégorie de compétences, appelée Arts de Dryleaf, est introduite. Ces compétences se concentrent sur des attaques acrobatiques avec des coups de pied et des coups de poing, offrant un style de combat dynamique et efficace dans des duels rapprochés. La courbe d’apprentissage pour maîtriser ces arts semble plus complexe que celle des autres catégories d’armes du jeu.

Nouveaux types de modificateurs de difficulté

L’extension propose un système de modificateurs de difficulté pour améliorer l’équilibre des combats. Deux nouveaux types de bénédictions peuvent être obtenus :

Bénédictions de Scadutree : Ces bénédictions augmentent les dégâts infligés et la défense de votre personnage.

: Ces bénédictions augmentent les dégâts infligés et la défense de votre personnage. Bénédictions de Cendres d’Esprits Vénérés : Ces objets améliorent l’efficacité des cendres d’esprit que vous invoquez ainsi que les capacités de votre monture spirituelle Torrent.

Pour en savoir plus sur l’extension, sur Elden Ring et son incroyable lore, je vous recommande chaudement la chaîne YouTube de Loudic.