Demon’s Souls : bientôt un film de l’exclusivité PlayStation au cinéma ?

Demon’s Souls bientôt sur grand écran ? Le jeu est sorti le 12 novembre dernier sur la PS5, la console 4K innovante qui renouvelle PlayStation. C’est le remake du jeu PlayStation 3 de 2009. Le site Giant Freakin Robot a rapporté que, selon une source qui s’est déjà révélée fiable par le passé, Sony Pictures serait en train de préparer une adaptation cinématographique de Demon’s Souls.

Capture d’écran de Demon’s Souls sur PS5 – Crédit : Sony

Bien entendu, cette fuite est à prendre avec des pincettes en attendant une confirmation officielle de Sony. La hype commence tout de même à monter auprès des fans impatients de découvrir l’atmosphère lugubre de cette adaptation. D’ailleurs, les joueurs PS5 avaient fini par réussir à ouvrir la porte mystérieuse afin de récupérer l’armure du Pénétrateur.

Demon’s Souls arriverait-il à s’adapter au cinéma ?

De manière générale, les adaptations cinématographiques des jeux vidéo n’ont pas toujours la vie facile. Les joueurs sont souvent déçus par les films qui n’arrivent pas à retranscrire l’univers des jeux. On pense notamment à Double Dragon (1994), Far Cry Warrior (2008) ou encore Super Mario Bros. (1993). D’ailleurs, n’hésitez pas à retrouver notre liste des pires adaptations de jeux vidéo au cinéma.

Néanmoins, certains films ont réussi le pari de satisfaire les joueurs tout en faisant découvrir l’univers à ceux qui ne connaissaient pas le jeu en question. Parmi les succès les plus récents, il y a forcément Pokémon : Détective Pikachu (2019) qui avait récolté 436 millions de dollars au box-office. Un an plus tard, le film Sonic the Hedgehog battait lui aussi des records avec 57 millions de dollars de recettes pour son week-end d’ouverture aux États-Unis. La suite est d’ailleurs attendue pour le 8 avril 2022.

Enfin, Sony Pictures commence à avoir l’habitude de faire des adaptations cinématographiques de ses exclusivités PlayStation. Le film Uncharted avec Tom Holland qui a peur d’avoir raté son interprétation de Nathan Drake devrait arriver en salles dès février 2022. Demon’s Souls a donc tout à fait le potentiel de séduire les spectateurs et faire partie des meilleurs films adaptés de jeux vidéo, mais nous ne pouvons pas encore confirmer son existence. En dehors de Sony, la prochaine adaptation est celle de Mortal Kombat avec ses litres d’hémoglobine qui sortira le 7 avril 2021.

