Elden Ring Shadow of the Erdtree : à quel niveau faut-il être pour se lancer dans le DLC ?

Elden Ring : Shadow of the Erdtree arrive le 21 juin 2024 sur PC et consoles. Mais pour affronter les défis colossaux de cette extension, il va falloir être bien préparé. Voici tout ce qu’il faut savoir pour bien se lancer dans le DLC : niveau recommandé en PvE et PvP, conditions pour le New Game Plus, etc.

Elden Ring Shadow of the Erdtree

L’attente est enfin terminée. L’extension tant attendue du jeu de l’année 2022, Elden Ring Shadow of the Erdtree, sera disponible le 21 juin et promet d’ajouter une nouvelle dimension épique à ce chef-d’œuvre de FromSoftware. Pour affronter les défis colossaux de cette extension, il va falloir être bien préparé. Voici les détails.

Une préparation méticuleuse pour une expérience immersive

Avant de se lancer dans Shadow of the Erdtree, FromSoftware recommande que votre personnage soit à « un niveau avancé ». Les experts conseillent d’atteindre au moins le niveau 125, voire idéalement le niveau 150. Cela garantit une résistance suffisante pour survivre aux redoutables ennemis que vous rencontrerez. En outre, augmenter votre Vigueur à au moins 50 serait idéal, avec une préférence pour un cap de 60 pour maximiser vos chances de survie.

Affrontez l’extension avec un personnage prêt pour le jeu de fin

Shadow of the Erdtree est conçu pour des personnages en fin de jeu. Cela signifie que si vous avez déjà vaincu le boss Mohg, vous devriez être dans la bonne tranche de niveaux. De toute façon, vous n’aurez pas le choix : il faut avoir battu et Mohg, et Radahn. D’ailleurs, cette extension est considérée comme l’un des contenus les plus difficiles jamais créés par FromSoftware.

Évitez de trop monter en niveau au-delà de 150 à 160 si vous souhaitez participer aux activités de coopération ou aux invasions PvP. En effet, le matchmaking d’Elden Ring se base sur une plage de niveaux, et aller trop haut pourrait vous isoler des autres joueurs.

Contrairement à la progression classique, Shadow of the Erdtree utilise un système de montée en puissance qui rappelle l’expérience du jeu de base. Les niveaux traditionnels n’ont qu’un impact limité dans cette extension. Vous pourrez augmenter votre puissance en trouvant des Fragments de Scadutree et des Cendres d’Esprit Révérées disséminés dans la nouvelle région. Ces artefacts permettent d’augmenter vos dégâts infligés et de réduire les dégâts subis, recréant ainsi la sensation de progression continue.

Gardez un œil sur les croix en forme de croissant de Miquella disséminées dans le paysage de Shadow of the Erdtree. Ces repères sont souvent des indicateurs de trésors précieux, tels que des Fragments de Scadutree, qui peuvent grandement améliorer vos capacités et celles de vos alliés spirituels.

Enfin, si vous avez déjà terminé Elden Ring et que vous êtes en mode NG+ (New Game Plus), attendez-vous à des défis adaptés à votre progression. Les ennemis dans Shadow of the Erdtree deviennent plus robustes et dangereux à chaque cycle NG+, garantissant que même les vétérans trouveront de nouveaux défis à surmonter.