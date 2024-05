Elden Ring : le trailer de l’histoire du DLC Shadow of the Erdtree est là, rempli d’horreurs

Un nouveau trailer pour Shadow of the Erdree, l’extension d’Elden Ring, a été dévoilé, promettant une aventure sombre et riche en rebondissements. De nouveaux détails sur l’histoire et les personnages ont été révélés, attisant clairement notre curiosité.

Shadow of the Erdtree se dévoile un peu plus © Bandai

Fans de l’épopée d’heroic fantasy en monde ouvert Elden Ring, FromSoftware a de quoi attiser votre flamme : un nouveau trailer pour l’extension est sorti ce mardi, offrant un aperçu alléchant du scénario du DLC. Au menu : un nouveau méchant redoutable et des détails croustillants sur l’histoire.

Un nouveau trailer pour Shadow of the Erdtree, l’extension d’Elden Ring, a été diffusé

Messmer l’Empaleur, un puissant demi-dieu visiblement lié à des personnages clés d’Elden Ring, se dresse désormais comme le nouvel antagoniste à abattre. Le trailer suggère également les raisons qui ont poussé Miquella, autre demi-dieu énigmatique, à se sacrifier pour une terre inconnue, jadis ravagée par la tyrannie des flammes de Messmer.

La vidéo s’achève sur les fidèles de Miquella, unis et prêts à la guerre, lançant un appel aux guerriers pour les rejoindre dans leur quête visant à renverser Messmer et ses légions infernales.

Fidèle au style FromSoftware, ce trailer (entièrement en images de synthèse) enrichit le lore opaque d’Elden Ring sans dévoiler de gameplay. Pour les passionnés de la mythologie du jeu, c’est une mine d’informations sur les personnages et leurs alliances dans ce récit familial complexe.

Le DLC vous emmènera dans une région inexplorée : la Terre de l’Ombre, accessible par un rapide voyage en oeuf doré depuis le Palais de Mohgwyn. D’une taille comparable à la région de Limgrave, ce nouveau royaume sombre vous invite à marcher sur les traces du mystérieux Miquella.

Rendez-vous est pris le 21 juin prochain pour plonger dans Shadow of the Erdtree. L’extension sortira sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X/S, ainsi que sur PC via Steam, rejoignant ainsi le jeu original.