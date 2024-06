Elden Ring Shadow of the Erdtree : voici 5 conseils pour bien débuter le DLC, sans spoilers

« It’s dangerous to go alone! Take this » : l’extension tant attendue d’Elden Ring est enfin disponible ! Et pour bien plonger dans le DLC Shadow of the Erdtree, nous vous proposons ces 5 conseils pour bien débuter, sans aucuns spoilers.

Et voilà, nous y sommes : aujourd’hui sonne la sortie tant attendue de l’extension Elden Ring: Shadow of the Erdtree sur PS5, PS4, Xbox Series et PC, avec une aventure colossale qui se profile à l’horizon.

Ce guide officiel — dévoilé par Sony et FromSoftware — vous propose cinq astuces cruciales pour commencer votre périple dans le Royaume des ombres, mais sans vous révéler les secrets de l’intrigue. Sachez, avant de commencer, que nous vous conseillons d’être à un certain niveau pour vous lancer dans l’expansion.

1. Comment accéder au Royaume des Ombres ?

Entrer dans une extension de FromSoftware demande souvent quelques prérequis, et Shadow of the Erdtree ne fait pas exception. Voici les étapes à suivre pour pénétrer dans ce nouvel univers :

Vaincre le Géant des Étoiles Radahn : ce boss majeur se trouve au Château du Lion Rouge à Caelid. Pour l’affronter, il faut participer au festival de Radahn, puis prendre l’ascenseur pour se rendre sur la plage où se déroule le combat. Sa défaite est essentielle pour progresser. Terrasser Mohg, le Seigneur du Sang : Mohg réside au Palais Mohgwyn, accessible soit en suivant la quête de Varré, soit en utilisant un téléporteur caché dans les neiges sacrées. Près de son arène, des points d’invocation ont été placés par d’autres joueurs pour aider à surmonter ce défi.

Une fois ces deux adversaires vaincus, il faudra se rendre derrière l’arène de Mohg pour trouver le cocon de Miquella. Une nouvelle option d’interaction apparaîtra, permettant d’entrer dans le Royaume des Ombres et de commencer la nouvelle aventure.

2. Explorer le Royaume des Ombres : stratégies et conseils

Shadow of the Erdtree propose une nouvelle carte initialement sombre et inexplorée. Voici quelques stratégies pour optimiser l’exploration :

Rechercher les Fragments de Carte : Sony recommande de se diriger vers les points lumineux visibles sur la carte, où se trouvent des fragments de carte sous des obélisques. Ces fragments permettent de dévoiler des parties de la carte et de mieux comprendre l’environnement.

Exploiter la verticalité : cette extension introduit une dimension verticale. Il est donc crucial de ne pas se limiter aux chemins horizontaux, mais aussi d'explorer les hauteurs et les profondeurs pour découvrir des trésors et des passages cachés.

Prendre le temps de fouiller chaque recoin sera récompensé par des armes, des sorts et d’autres objets précieux, précise la firme.

3. Interagir avec les habitants du royaume

Dès l’arrivée dans le Royaume des Ombres, diverses rencontres enrichiront l’aventure. Voici comment en tirer le meilleur parti :

Dialoguer avec les personnages : FromSoftware et Sony recommandent de converser avec les guerriers, les membres de tribus et d’autres figures rencontrées en chemin. Ces personnages peuvent offrir des informations précieuses, des missions et des objets rares.

Choisir stratégiquement les actions : aider ces habitants en accomplissant des quêtes ou en fournissant des objets peut débloquer des compagnons d'aventure, des récompenses et de nouvelles quêtes secondaires. Les choix influencent souvent leur histoire, pouvant mener à des alliances ou à des conflits.

4. Maximiser les bénédictions du Royaume des Ombres

L’extension propose une nouvelle mécanique de progression sous forme de bénédictions spéciales. Voici comment les utiliser de manière optimale :

Esquilles de l’Arbre Occulte : ces bénédictions augmentent à la fois la puissance d’attaque et la réduction des dégâts reçus. Les collecter permet de renforcer le personnage face aux ennemis.

Cendres Spirituelles Vénérées : elles améliorent les invocations, augmentant leur puissance et leur résistance. C'est idéal pour les combats difficiles et permet d'améliorer des invocations comme la Larme Imitatrice ou Tiche des Couteaux Noirs.

Ces bénédictions se trouvent aux Sites de Grâce et sont spécifiques au Royaume des Ombres, n’affectant pas le jeu de base.

5. Gérer efficacement les objets et consommables

FromSoftware a publié la mise à jour 1.12 pour Elden Ring, et Shadow of the Erdtree introduit des améliorations notables pour la gestion de l’inventaire, simplifiant l’utilisation des nombreux objets disponibles :

Marquage des nouveaux objets : une option permet de marquer les nouveaux objets trouvés avec un ! dans l’inventaire, facilitant leur identification. Cette fonctionnalité peut être activée dans les paramètres d’affichage pour mieux organiser l’inventaire. Notez que c’est valable aussi pour Elden Ring (sans le DLC).

Onglet objets récents : cet onglet regroupe les objets trouvés récemment, simplifiant leur accès et leur utilisation. Cela permet de découvrir rapidement l'utilité des nouveaux objets sans devoir fouiller l'intégralité de l'inventaire.

Ces fonctionnalités peuvent être activées dans les paramètres pour une gestion plus efficace des ressources.

Avec ces conseils en main, il est possible de débuter l’exploration du Royaume des Ombres de manière plus sereine et organisée. Bonne aventure et bon week-end, Sans-Éclat !