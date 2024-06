Elden Ring Shadow of the Erdtree : sa note dégringole sur Steam, le DLC divise les joueurs

L’extension tant attendue d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, est enfin disponible. Mais elle suscite des réactions mitigées. Certains joueurs apprécient le défi corsé, tandis que d’autres le trouvent frustrant et injuste.

Shadow of the Erdtree propose une difficulté nettement supérieure à celle du jeu de base

Si les critiques saluent la beauté et la conception du monde de l’extension, les joueurs eux fustigent sa difficulté, la qualifiant d’injuste et d’impitoyable. Car contrairement aux précédents titres Soulsborne où une défense patiente était essentielle, Shadow of the Erdtree exige une approche plus agressive. Les ennemis vous pilonnent sans relâche avec des combos qui semblent parfois infinis, ne laissant guère de place à la respiration ou aux contre-attaques.

En revanche, d’autres apprécient ce défi relevé. Sur Steam, ils soulignent que cette difficulté n’est pas insurmontable, mais qu’elle exige quelques réglages. Esquiver à travers les attaques ennemies au lieu de les fuir, adopter un style de jeu plus agressif et exploiter les ouvertures dans les schémas d’attaque des ennemis sont des éléments clés pour réussir. De toute façon, même Miyasaki disait que baisser la difficulté aurait « cassé » le jeu.

L’extension introduit également un nouveau système de progression : les Bénédictions de l’Arbre-occulte. Ces bénédictions, obtenues en explorant le monde, augmentent les dégâts infligés et la résistance aux attaques. Bien qu’elles ne rendent pas les combats triviaux, elles offrent un avantage notable.

Des soucis d’optimisation sur PC viennent aussi noircir le tableau

Mais la difficulté élevée du DLC n’est pas le seul « problème » que l’on retrouve dans les évaluations. Les joueurs font aussi état de leur frustration vis-à-vis de son optimisation, en particulier sur PC, où les baisses de fréquence d’images et pas mal de stuttering ne viennent rien arranger. L’absence de support des écrans large est aussi souvent relevé.

Malgré tout, il faut se souvenir qu’à sa sortie en février 2022, Elden Ring avait subi de nombreuses évaluations négatives sur Steam. Ces dernières s’étaient « équilibrées » environ deux mois plus tard, en avril 2022. Et oui, il faut laisser le temps au temps, comme disait l’autre.