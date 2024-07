Elden Ring : suivez ce conseil si Shadow of the Erdtree rame sur PC

Shadow of the Erdtree, l’extension d’Elden Ring, souffre de soucis d’optimisation sur PC. FromSoftware donne un conseil aux joueurs pour améliorer les performances du jeu en attendant le déploiement d’une nouvelle mise à jour.

Le DLC d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, agace une partie des joueurs à cause de sa difficulté conséquente. Les plus frustrés vont même jusqu’à infliger une mauvaise note à Shadow of the Erdtree sur Steam.

Malheureusement, les tourments des joueurs s’expliquent aussi par les performances du DLC sur PC. Le patch 1.12.2 d’Elden Ring déployé par Bandai Namco et From Software est censé améliorer les choses, mais il existe une autre astuce pour réduire le risque de lag sur PC.

Si Shadow of the Erdtree rame sur PC, suivez ce conseil du créateur d’Elden Ring

Un jeu qui rame peut causer de la frustration, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un Souls-like demandant un timing parfait pour effectuer des esquives ou des contres. Malheureusement, le DLC d’Elden Ring souffre clairement de soucis d’optimisation. Le framerate de Shadow of the Erdtree se montre particulièrement instable sur PC.

Bandai Namco conseille de désactiver le ray tracing dans les paramètres si vous subissez ce problème. Sur son compte X, FromSoftware donne une technique supplémentaire pour éviter que Shadow of the Erdtree rame sur PC.

« Le taux de rafraîchissement peut ne pas être stable lorsqu’une application de contrôle de la souris est en cours d’exécution. Dans ce cas, arrêtez l’application de contrôle de la souris et essayez de jouer », écrit le studio japonais.

Cette petite astuce devrait régler les problèmes de performances d’une partie des joueurs de l’extension d’Elden Ring, mais évidemment pas de tous. Si vous n’utilisez pas d’application de contrôle de la souris en arrière-plan et que l’arrêter ne change rien, vous devrez attendre le déploiement d’une nouvelle mise à jour.

Le speedrunner Niko Bellic n’a pas eu envie de patienter : il a déjà terminé Shadow of the Erdtree en moins d’une heure, une performance monumentale.