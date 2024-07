Elden Ring : votre souris peut provoquer un gros problème et FromSoftware n’y peut rien

Le patch 1.13 d’Elden Ring aborde un problème de framerate causé par les applications tierces qui gèrent la souris

Le problème était déjà connu par FromSoftware qui invite à désactiver ces applications tierces

Des joueurs se plaignent que FromSoftware n’ait pas de solution plus concrète et de correctif

Elden Ring se porte toujours aussi bien, plusieurs semaines après la sortie de son extension Shadow of the Erdtree. Tellement bien qu’un énorme concours se prépare avec un énorme cashprize à la clé et que FromSoftware poursuit les mises à jour. Le patch 1.13 est déployé et même si l’expérience de jeu reste la même, un problème de framerate est abordé.

FromSoftware vous invite à désactiver vos applications tierces

La mise à jour 1.13 corrige des petits bugs, améliore le système d’invocation mais surtout, il ajoute une précision de taille. FromSoftware invite à vérifier vos périphériques et votre souris puisqu’ils pourraient provoquer un problème de framerate.

Le patch explique : “Dans la version PC, un framerate instable peut être causé par des applications tierces qui contrôlent le comportement de la souris”. Pour éviter ces soucis, le studio a sa recommandation : “La désactivation de ces applications tierces peut améliorer les performances”.

Étrangement, ce bug était déjà présenté à la sortie de l’extension Shadow of the Erdtree et FromSoftware proposait une solution similaire. Mais il semblerait que le problème persiste et que le studio ait besoin d’indiquer, à nouveau, qu’il faut désactiver les applications tierces.

Le problème persiste chez certains joueurs d’Elden Ring

Certes, la solution est très simple mais beaucoup de joueurs sont embêtés par le fait que FromSoftware invite à désactiver une application au lieu d’optimiser Elden Ring. Sur les forums, certains utilisateurs se plaignent, l’un d’eux déclare même : “Votre jeu fonctionne mal sur tous les appareils”.

Pire encore, des joueurs ont désactivé les applications tierces qui provoquaient une chute de framerate mais rien n’y fait : le bug est toujours là. Reste à attendre une véritable solution ou que les moddeurs s’en occupent.

Bien évidemment, ce bug ne gâche en rien l’expérience proposée par Elden Ring, acclamée par les joueurs du monde entier. Mais ce petit manque de finition embête quelque peu la communauté sur les forums et autres topics Reddit.