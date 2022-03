Elden Ring : vous souffrez trop ? Voici comment basculer en mode facile

Souls-like oblige, Elden Ring est un jeu très complexe. Et si certains joueurs sont friands de cette difficulté extrême, d’autres ont bien du mal à s’en accommoder. Bonne nouvelle pour eux, il existe désormais un mod qui permet de passer en mode facile.

Elden Ring © FromSoftware

L’Entre-terre est loin d’être de tout repos pour les malheureux qui s’y aventurent. Mais cela n’est pas une surprise, Elden Ring étant un jeu très complexe comme ses congénères de FromSoftware. Il faut ainsi prendre votre courage à deux mains pour avancer dans l’aventure et affronter les boss redoutables qui ne vous feront aucun cadeau. La difficulté sera d’ailleurs encore plus forte si vous avez zappé ce PNJ d’Elden Ring qui vous transmettra un objet essentiel.

D’autant qu’il n’est pas possible d’opter pour un niveau de difficulté moindre. Du moins nativement. Car quand certains s’amusent à corrompre les sauvegardes des joueurs d’Elden Ring, d’autres mettent à profit leur temps au service de la communauté. Un mod fraîchement créé permet ainsi d’abaisser le niveau de difficulté du jeu de FromSoftware.

Elden Ring : comment se faciliter la vie

Concrètement, il se destine aux personnes ayant du mal à s’adapter aux mécaniques de combat et au système de récompenses. En l’activant, les dégâts infligés au joueur chuteront de 50 % tandis que sa puissance d’attaque grossira de 25 %. Qui plus est, il pourra récupérer 10 fois plus de runes à l’issue d’une victoire. Pour faire fonctionner le mod Easy Mode téléchargeable ici :

Commencez par sauvegarder votre fichier « regulation.bin » déjà existant.

Désactivez EasyAntiCheat en téléchargeant le mod Anti-cheat Toggler.

Remplacez le fichier regulation.bin par le fichier regulation.bin modifié dans votre dossier \steamapps\common\ELDEN RING\Game…

Précision importante : « Le but de ce mod est de permettre à tout le monde de profiter d’Elden Ring, ce n’est pas pour tricher en mode en ligne », soulignent les créateurs sur la page de téléchargement. Du reste, les défis resteront identiques tout comme la courbe de progression. En somme, ce mod permettra aux joueurs découragés par les obstacles et le contenu punitif de pouvoir tout de même passer du bon temps sur l’Entre-terre.

Pour rappel, certains lâchent l’affaire très rapidement après avoir lancé le titre pour la première fois. Il faut dire qu’au début, les joueurs sont des proies faciles, ayant un équipement de fortune et des compétences très basses. Il est d’ailleurs recommandé aux néophytes d’opter pour la classe Vagabond en début de partie.