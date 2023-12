Instagram : comment activer le mode sombre ?

Instagram propose un mode sombre, à l’instar d’une multitude d’autres applications. Plus reposant pour les yeux, et moins énergivore pour les appareils, ce dernier présente bien des avantages par rapport au mode clair. Voici comment l’activer depuis l’application ou le navigateur.

Le dark mode émet une lumière moins agressive, en noircissant l’interface de vos applis et en supprimant la lumière bleue. En plus de réduire la fatigue oculaire, et d’augmenter le confort d’utilisation, il permet de préserver la batterie de votre smartphone. Comme beaucoup d’autres applications et systèmes d’exploitation, Instagram dispose de son mode sombre. Ce tutoriel a pour but de vous expliquer comment l’activer, que vous utilisiez l’application ou le navigateur.

Ce mode sombre est aujourd’hui très répandu, puisqu’il est disponible sur de nombreuses applications. Si cela vous intéresse, on vous invite à consulter nos articles pour activer le mode sombre sur Snapchat, sur TikTok, sur Google Maps, sur Windows 11, sur YouTube, sur Facebook, ou encore sur l’appli Messenger.

À lire aussi : Comment savoir qui vous bloque sur Instagram ?

L’activation du mode sombre d’Instagram ne s’effectuera pas de la même manière selon l’appareil que vous utilisez. On vous détaille la marche à suivre sur un smartphone Android ou iOS.

Activation du mode sombre d’Instagram sur iOS

Il n’est pas possible d’activer le mode sombre directement dans l’appli depuis un smartphone iOS. En effet, le seul moyen de profiter du dark mode d’Instagram sur iPhone est de l’activer depuis les réglages de votre smartphone. L’application Instagram passera alors automatiquement en mode sombre. Pour que cela fonctionne, vous devez toutefois disposer au minimum d’iOS 13. Voici comment procéder :

Accédez à l’application Réglages de votre iPhone, puis rendez-vous dans le menu Affichage et Luminosité. Sélectionnez ensuite le mode Sombre. Assurez-vous que vous disposez de la dernière version d’Instagram avant de lancer l’application. Comme vous pouvez le constater, votre application Instagram profite désormais du mode sombre de votre appareil, sans que vous n’ayez rien d’autre à faire.

À lire aussi : Comment renforcer la sécurité de votre compte Instagram ?

Activation du mode sombre d’Instagram sur Android

Comme sur iPhone, les utilisateurs d’Android peuvent également choisir d’activer le mode sombre sur tout leur appareil. Auquel cas, l’application Instagram s’adaptera automatiquement au mode d’éclairage sélectionné. Il est par ailleurs possible d’activer uniquement le mode sombre dans Instagram. Voici comment faire dans les deux cas :

Activer le mode sombre sur tout l’appareil

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone, puis sélectionnez Affichage. Activez ensuite le Thème sombre. Assurez-vous de disposer de la dernière version de l’application d’Instagram avant de l’ouvrir. Instagram s’adaptera automatiquement aux paramètres système de votre appareil.

Activer le mode sombre uniquement sur Instagram

Ouvrez l’application Instagram et accédez à votre profil, en appuyant sur votre photo de profil en bas à droite de l’écran. Sélectionnez ensuite l’icône de menu en haut à droite, symbolisée par les trois barres horizontales. Appuyez sur la première option Paramètres et confidentialité. Faites défiler l’écran, puis choisissez Accessibilité. Sélectionnez Mode sombre, puis Activé ou Défaut système, si vous utilisez déjà le thème sombre sur votre appareil.

À lire aussi : Comment supprimer son compte Instagram ?

Si vous utilisez Instagram depuis votre navigateur, deux solutions s’offrent à vous. Vous pouvez dans un premier temps activer le mode sombre pour Google Chrome, afin que tous les sites web en profitent. Il est également possible de modifier les paramètres d’Instagram depuis le site, afin d’activer le mode sombre. Voici comment faire dans le deuxième cas :

Rendez-vous sur le site Instagram depuis votre navigateur. Cliquez sur Plus en bas à gauche de la page web. Sélectionnez ensuite l’option Changer l’apparence. Activez enfin le Mode sombre.

Si ce tutoriel vous a été utile ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Retrouvez également nos autres tutoriels afin de savoir comment récupérer votre compte Instagram lorsque celui-ci n’est plus disponible, ou encore comment télécharger des photos ?