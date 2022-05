Elon Musk est poursuivi en justice par des actionnaires de Twitter

Décidément, le rachat de Twitter par Elon Musk devient une véritable histoire à rebondissements. Après avoir interrompu le processus de rachat du réseau social il y a deux semaines, le milliardaire américain est maintenant poursuivi en justice. Un recours collectif est intenté contre le PDG de Tesla par des actionnaires de Twitter. Il est accusé de manipulation du marché et d’achats d’actions avec des informations privilégiées.

Le mois dernier, certains actionnaires de Twitter avaient déjà déposé une plainte collective pour fraude auprès du régulateur des marchés boursiers aux États-Unis. Ils l’accusaient d’avoir manipulé le cours de l’action Twitter pour le maintenir à la baisse. Cette fois-ci, un deuxième groupe d’actionnaires s’en prend au milliardaire qui est aussi impliqué dans un scandale sexuel avec SpaceX.

Elon Musk est accusé de faire baisser les actions de Twitter pour obtenir une réduction sur le prix de rachat

Comme la plainte d’avril, le nouveau recours collectif intenté contre Elon Musk l’accuse aussi d’avoir retardé la divulgation de son achat d’une participation de 5 % dans les actions de Twitter le 14 mars. Il a attendu le 4 avril pour le signaler à la SEC. Cela avait dépassé le délai de divulgation autorisé de 10 jours.

Le deuxième recours collectif l’accuse également d’avoir acheté des actions en se basant sur des informations privilégiées. Ils les auraient obtenues dans des conversations avec des dirigeants de la société et des membres du conseil d’administration. Cela comprend notamment l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey. D’après le recours collectif, « Musk a continué à faire des déclarations, à envoyer des tweets et à adopter une conduite visant à créer un doute sur l’accord et à faire baisser considérablement les actions de Twitter afin de créer un effet de levier que Musk espérait utiliser pour renoncer à l’achat ou renégocier le prix de rachat jusqu’à 25 %, ce qui, s’il était accompli, entraînerait une réduction de 11 milliards de dollars ».

Suivi par plus de 95 millions de personnes sur Twitter, Elon Musk n’a pas encore répondu. Il a d’ailleurs partagé une technique pour ne plus être « manipulé » sur Twitter. Cette semaine, il a augmenté à 33,5 milliards de dollars l’apport direct pour acheter Twitter. Il a ainsi réduit le montant emprunté aux banques.

