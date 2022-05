Elon Musk risée de Twitter après la mise en pause du rachat

Ahaha 🤣 Elon Musk bloque le rachat de Twitter parce qu’il vient de découvrir ce dont je parle ici depuis des années : qu’il existe des millions de faux comptes et de vrais compte volés utilisés par des fermes à Trolls de politiques,de lobbys , de gouvernements etc. Je me marre. https://t.co/pF3JkJRGsF