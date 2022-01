Elon Musk : non, Tesla ne développe pas de voiture à 20 000 €

Elon Musk © Archives AFP

Le P.-D. G. de Tesla, Elon Musk, a déclaré lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre de la société qu’elle ne sortira aucun nouveau modèle cette année et qu’elle ne développe actuellement pas de voiture à 25 000 dollars (soit 22 000 € environ).

Dans son discours d’ouverture, l’homme d’affaires a indiqué que la pénurie de puces rendait impossible la sortie de nouveaux modèles de véhicules, du moins, sans lourdement impacter les ventes des modèles actuels. En voilà, une bonne raison d’aller regarder notre dossier pour tout savoir sur l’achat d’une Tesla d’occasion.

Pas de nouvelle voiture Tesla, et encore moins de Tesla bon marché

« Si nous avions introduit, disons, une nouvelle voiture l’année dernière, nous l’aurions fait » a-t-il dit lors de son discours. « Nous n’introduirons pas de nouveaux véhicules cette année. Cela n’aurait aucun sens » a-t-il ajouté, en évoquant les problèmes d’approvisionnements en puces.

Sans Cybertruck à vendre cette année, Tesla risque de céder du terrain à Ford, sur le point de livrer son F-150 Lighting 100 % électrique, au cours du premier semestre de cette année. Ford qui prévoit également de tripler la production de sa Mustang Mach-E (un concurrent potentiel des Tesla Model 3 et Y) et qui s’attend à ce que la Mach-E dépasse les 200 000 unités par an d’ici 2023.

Le patron de la firme d’Austin a également indiqué qu’aucune Tesla bon marché n’était dans ses cartons, du moins, pour le moment. « Nous ne travaillons pas non plus sur une voiture à 25 000 dollars » a materlé Elon Musk. « À un moment donné, nous le ferons. Mais pour l’instant, nous en avons assez dans l’assiette. Bien trop dans notre assiette, franchement » a-t-il ajouté. En 2020, Musk avait suggéré lors de l’assemblée des actionnaires de la société que Tesla lancerait une telle voiture dans les trois prochaines années.

« Dans environ trois ans, nous sommes convaincus que nous pouvons fabriquer un véhicule électrique très convaincant et entièrement autonome pour 25 000 dollars » avait-il dit, en 2020. Musk est cependant connu pour être trop optimiste avec ses prédictions.

