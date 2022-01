Tesla Cybertruck : un leak dévoile le nouveau design du pick-up futuriste

Des photos du Tesla Cybertruck ont fuité sur un forum. On y voit les courbes d’un nouveau prototype qui possède des différences marquées avec les visuels révélés initialement par le constructeur.

Voici à quoi devrait ressembler la version finale du Cybertruck – Crédit : Cybertruck Owners Club

L’entrée en production du Tesla Cybertruck n’est pas prévue avant 2023. Par conséquent, le constructeur planche sans relâche sur la conception de son véhicule. Et de nouvelles images du pick-up viennent d’émerger sur le forum Cybertruck Owners Club. Celles-ci émanent d’un visionnage privé et nous donnent un bon aperçu des changements opérés sur le véhicule. On ne sait toutefois pas s’il s’agit d’une mouture prête pour la production ou bien d’un énième prototype.

Globalement, le design général reste identique à celui du concept de base. Mais en regardant de plus près, on peut déceler des différences notables. Le prototype fraîchement dévoilé inclut des rétroviseurs que l’on ne voyait pas sur le prototype initialement présenté. De quoi confirmer un précédent leak montrant le pick-up, équipé de rétroviseurs, en train d’être testé.

Tesla Cybertruck : un prototype qui pourrait encore subir des changements

Pour mémoire, Tesla voulait supprimer les rétroviseurs en les remplaçant par des caméras. Un moyen d’améliorer les performances aérodynamiques du Cybertruck. Mais les normes de sécurité aux États-Unis l’empêchent pour le moment de faire l’impasse dessus. Tesla prévoit toutefois de rendre ces rétroviseurs facilement amovibles. Toujours sur l’image leakée, on peut voir le fameux essuie-glace à lame unique trôner sur le pare-brise. Précisons que le fabricant avait mis au point son propre système d’essuie-glace électromagnétique qui devrait donc s’imposer sur le pick-up.

Par ailleurs, Elon Musk avait promis que le Cybertruck n’aurait pas de poignées de porte. Et celles-ci manquent bien à l’appel sur la version du pick-up divulguée en ligne. Le Tesla Cybertruck reconnaîtra son détenteur grâce à ses clés ou à son smartphone et s’ouvrira dans la foulée. Une technologie déjà introduite par le Model X. Du reste, aucune trace de la barre lumineuse LED située en haut du pare-brise n’est visible sur le prototype. Il est possible que Tesla ait fait une croix dessus ou que l’angle de vue ne permette tout simplement pas de la voir.

Autre innovation attendue : la Tesla Cybertruck pourra se déplacer latéralement grâce à ses quatre roues directrices.

Source : Cybertruck Owners Club