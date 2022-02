Elon Musk porte secours à l’Ukraine par le biais de Starlink

Elon Musk n’a pas pris plus de 10 heures pour répondre à l’appel à l’aide du président ukrainien sur Twitter.

Le patron de Starlink a été sollicité une fois de plus pour apporter son aide technologique. C’est par le biais de Twitter que le vice-président ukrainien Fedorov lui-même s’est adressé à Elon Musk. « Pendant que vous essayez de coloniser Mars — la Russie essaie d’occuper l’Ukraine ! Pendant que vos roquettes atterrissent avec succès depuis l’espace — les roquettes russes attaquent les civils ukrainiens ! Nous vous demandons de fournir à l’Ukraine des stations Starlink et de demander aux Russes sains d’esprit de se lever. »

Elon Musk apporte son soutient à l’Ukraine – Crédits : Picryl/Wikimedia

Seules quelques heures ont suffi au milliardaire pour mettre en œuvre la requête ukrainienne. « Le service Starlink est désormais actif en Ukraine. Plus de terminaux en cours de route. » Répond-il ainsi sur Twitter.

Internet est un des fronts les plus actif de cette guerre

S’il n’est pas encore clair comment les utilisateurs en Ukraine vont pouvoir accéder au service, SpaceX de son côté vient de lancer vendredi une deuxième cargaison d’une cinquantaine de satellites. Alors que les combats font rage sur le sol ukrainien, la Russie intensifie ses cyberattaques pour perturber les communications du Pays. Mais aussi les informations. Et tout est bon à prendre en cas de guerre. Les deux parties sont même allées jusqu’à utiliser des images de jeux vidéo pour propager des fake news.

La connectivité du pays au travers d’internet est essentielle pour mener à bien efficacement cette guerre du côté ukrainien. En plus de l’armée officielle, l’aide des civils est absolument nécessaire. Cela deviendrait presque impossible sans internet. Le président Volodymyr Zelenskyy en a bien conscience et multiplie les appels aux aides extérieures dans ce domaine en plus du domaine militaire.

L’Ukraine multiplie les appels à l’aide

Starlink n’est pas la seule compagnie sollicitée. L’Ukraine a demandé également à Apple de cesser de vendre des iPhone et bloquer l’accès à l’App Store en Russie. Nous verrons comment la multinationale choisira de se positionner.

Quoiqu’il en soit, il va être difficile pour chacun des grands acteurs de ce monde de ne pas se positionner. L’offensive russe a une dimension absolument globale, et nous savons tous qu’elle nous fait courir le risque d’une guerre mondiale nucléaire.

Source : Hindustantimes