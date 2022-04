Elon Musk rachète Twitter, à quoi faut-il s’attendre ?

Twitter a finalement accepté l’offre d’achat d’Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Le patron de Tesla et SpaceX a maintenant le contrôle total du réseau social. Qu’est-ce qui va changer sur la plateforme et à quoi faut-il s’attendre ?

C’est officiel, Twitter appartient maintenant à Elon Musk. Après avoir acquis 9,2 % du capital du réseau social il y a quelques semaines, Elon Musk a enfin obtenu ce qu’il voulait. Il a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. En effet, la direction de Twitter a réexaminé la proposition d’achat d’Elon Musk suite à un premier refus.

Elon Musk – Crédit : TED / YouTube

Ce rachat est d’autant plus surprenant que le réseau avait même adopté un plan de « pilule empoisonnée » pour empêcher la prise de contrôle d’Elon Musk. Initialement, la direction était fermement opposée à la proposition. Nous ne savons pas ce qui a fait changer d’avis les dirigeants, mais Elon Musk possède en tout cas Twitter, l’une des plateformes les plus fréquentées du monde. À quoi faut-il s’attendre désormais ? Qu’est-ce qui va changer sur le réseau social à l’oiseau bleu ?

Elon Musk mise sur la liberté d’expression de Twitter, mais à quel prix ?

Suite à l’annonce du rachat, Elon Musk a déclaré dans un communiqué que : « la liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l’avenir de l’humanité. Je veux également rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en vainquant les spambots et en authentifiant tous les humains ».

Depuis le début, Elon Musk a toujours exprimé sa volonté de faire de Twitter une plateforme inclusive qui prône la liberté d’expression. Concrètement, la modération de Twitter va probablement devenir plus laxiste. Davantage de tweets pourraient être acceptés sur la plateforme alors qu’ils auraient été auparavant supprimés. Tout le monde n’est pas convaincu par le rachat de Twitter. Selon l’analyste Brent Leary, le fait d’avoir une seule personne en charge risque de rendre Twitter dangereusement vulnérable aux abus. Il craint notamment que les rivaux et potentiels concurrents commerciaux d’Elon Musk ne bénéficient pas de cette liberté. Elon Musk va également avoir le contrôle sur une immense base de données et d’opinions. Cela représente un danger potentiel pour la confidentialité des utilisateurs selon certains experts.

Elon Musk va probablement apporter des innovations logicielles à Twitter

D’autres experts sont plus optimistes vis-à-vis de la situation. Pour l’analyste Holger Mueller, « Musk revient là où il a commencé. Je pense que ce sera la clé pour s’assurer que Twitter fonctionne de manière indépendante et qu’il améliore seulement l’offre ». En effet, bien avant les voitures électriques et les fusées spatiales, le milliardaire américain bientôt trillionaire était spécialisé dans les logiciels. Il a créé la banque en ligne X.com en 1999 qui a fusionné avec PayPal par la suite.

Enfin, Elon Musk va probablement lancer plusieurs innovations pour améliorer Twitter en plus du bouton « modifier ». Le milliardaire américain est avant tout un homme d’affaires qui veut obtenir un excellent retour sur investissement. Nous saurons bientôt si Elon Musk prévoit de véritablement améliorer Twitter ou d’en faire son « terrain de jeu social ».

Source : TechCrunch