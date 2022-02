Netflix : voici les films qui débarqueront en 2022 sur la plateforme

Comme à l’accoutumée, nombre de films vont faire leur apparition sur Netflix. De Enola Holmes 2 à Pinocchio en passant par The Gray Man et The Adam Project, voici les longs-métrages attendus cette année.

Netflix

Après la révélation de la liste des nouveaux films et séries de février 2022 sur Netflix, le N rouge fait le point sur les productions cinématographiques à venir en dévoilant un condensé d’extraits long de trois minutes (voir vidéo en fin d’article). Un avant-goût croustillant de la programmation très fournie du service de SVOD.

Parmi les gros longs-métrages prévus, on retrouvera notamment le Pinocchio de Guillermo del Toro qui prendra ses quartiers d’hiver en décembre. L’enquêtrice rebelle fera en outre son grand retour. Porté par Millie Bobby Brown et Henry Cavill, Enola Holmes 2 déboulera aussi cette année sur la plateforme. De leur côté, les frères Russo ont pondu le film The Gray Man qui mettra en scène un ex-agent de la CIA se muant en tueur à gages. On y retrouvera Ryan Gosling, Chris Evans ou encore Ana de Armas.

Netflix : les films attendus en 2022

Qui plus est, The Adam Project sortira le 11 mars avec Ryan Reynold qui fera un saut dans le temps pour demander de l’aide à une version enfantine de lui-même. Day Shift déboulera aussi cette année, plongeant Jamies Foxx dans une ambiance vampirique. Faisant suite à De l’autre côté du périph, Au-delà du périph mettra en vedette Omar Sy et Laurent Lafitte qui reprendront leurs rôles de policiers. Ils devront notamment enquêter sur une sombre affaire de règlement de compte entre trafiquants.

Voici tous les nouveaux longs-métrages qui arriveront (ou sont déjà arrivés) dans le catalogue du N rouge :